ЕС решил потратить 52 млн евро на создание конкурента ChatGPT и DeepSeek

Опубликовано: 04.02.2025 16:15 , Обновлено: 04.02.2025

Европейский союз запустил новый проект, целью которого станет создание первой крупной европейской языковой модели с открытым исходным кодом, которая могла бы составить конкуренцию американской компании OpenAI с её всемирно известным ChatGPT и китайскому стартапу DeepSeek, стремительно ворвавшемуся в мир искусственного интеллекта (ИИ). В европейском проекте, получившем название OpenEuroLLM, выразили желание поучаствовать более 20 компаний и учреждений из разных стран Европы, а сумма заявленных инвестиций превышает 52 млн евро.

В то время как США и Китай продолжают стремительно продвигаться вперед с новыми разработками в области ИИ, Европа несколько отошла на второй план в этой глобальной гонке. В попытке изменить ситуацию европейский альянс объявил о разработке OpenEuroLLM — европейской группы крупных языковых базовых моделей.

Цель — стать конкурентоспособной альтернативой OpenAI и DeepSeek, оставаясь при этом в рамках строгих правил ЕС по безопасности и конфиденциальности. По мнению инициаторов проекта, это необходимо для укрепления цифровой независимости ЕС от доминирующих решений из США и Китая, таких как ChatGPT или DeepSeek. Авторы OpenEuroLLM уже заявили, что в их модель ИИ будут включены европейские ценности, а особое внимание создатели намереваются уделить прозрачности, открытости и демократии.

В проекте планируют принять участие известные научно-исследовательские институты, технологические компании и центры, в распоряжении которых имеются суперкомпьютеры. В их числе:

немецкий стартап Aleph Alpha,

французская компания LightOn,

итальянский исследовательский центр Cineca,

Технический университет Эйндховена в Нидерландах.

Техническую поддержку проекту также пообещали оказать суперкомпьютерные центры для научных исследований в испанской Барселоне и в Каяни, Финляндия.

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[info_b]Руководителями проекта выступили Ян Гаич из Карлова университета в чешской Праге и Петер Сарлин, соучредитель финской компании Silo AI, которая считается одной из крупнейших частных лабораторий искусственного интеллекта в Европе.[/info_b]

Целью OpenEuroLLM является создание языковых моделей с открытым исходным кодом, которые, как полагают авторы проекта, позволят европейским компаниям разрабатывать собственные инновационные решения в области искусственного интеллекта. Проект финансируется в рамках программы ЕС STEP. Почти половину из общего бюджета проекта, - 20,6 млн из 52 млн евро - планируется выделить в рамках программы “Цифровая Европа”. Такую же сумму должны выделить на проект члены консорциума. В него вошли следующие страны:

Финляндия,

Швеция,

Германия,

Нидерланды,

Норвегия,

Франция,

Испания,

Италия,

Чехия.

Как отметили обозреватели портала CCN.com, специализирующегося на криптовалютах и технологиях, открытая архитектура OpenEuroLLM вряд ли сможет извлечь из Сети столько же данных, сколько ChatGPT и DeepSeek, поскольку её создатели изначально заявили о том, что их упор будет сделан на прозрачности и открытом сотрудничестве.

Действующее законодательство ЕС об искусственном интеллекте требует, чтобы любые разработчики искусственного интеллекта, получающие данные для обучения искусственного интеллекта из интернета, предварительно получали на это согласие. В этом смысле у создателей ChatGPT и DeepSeek есть очевидные преимущества.

Ранее Telegraf.news рассказал, что китайский стартап DeepSeek в начале этого года произвёл эффект разорваввшейся бомбы на мировом рынке. Модель уже обогнала ChatGPT по числу загрузок в магазине приложений Apple и за несколько дней обвалила рынок бигтеха США почти на 1,5 трлн долларов.

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Впрочем, американская компания OpenAI уже обвинила DeepSeek в нечестной игре, а именно, в нарушении законов о защите интеллектуальной собственности. Американцы заявили, что нашли доказательства использования так называемой дистилляции данных и использовании их моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты в сфере технологий назвали ситуацию “игрой в кошки-мышки” и объяснили, почему доказать свою правоту американской компании будет проблематично.

«Игра в кошки-мышки» — OpenAI обвинила DeepSeek в использовании собственных моделей ИИ