Головченко заявил о разработке в Беларуси закона об искусственном интеллекте

Опубликовано: 31.01.2025 17:22 , Обновлено: 31.01.2025

В Беларуси стартовала разработка проекта модельного закона об искусственном интеллекте (ИИ) для стран СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании форума «Digital Almaty 2025: Индустрия 4.0: технологии для новой эры».

По словам Головченко, законопроект собрались представить уже в этом году. Его основная цель — унификация законодательств стран, входящих в СНГ, в сфере ИИ. Документ также может стать основой для выработки общих подходов к развитию искусственного интеллекта на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министр отметил, что интеграционные механизмы ЕАЭС дают прекрасную возможность для совместного сбора данных, необходимых для обучения ИИ-решений. «Поодиночке собрать необходимые массивы данных для обучения собственным решениям на национальном уровне будет сложно. Но наши интеграционные механизмы дают прекрасную возможность выполнять эту задачу сообща», — сообщил он.

Ранее Telegraf.news писал, что Итальянский регулятор по защите персональных данных (Garante) заблокировал доступ к приложению китайского ИИ-чат-бота DeepSeek на территории Италии. Одновременно с этим другие европейские страны выразили обеспокоенность по поводу безопасности данных пользователей.

Китайский чат-бот DeepSeek заблокировали в Италии. По какой причине?