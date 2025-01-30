«Игра в кошки-мышки» - OpenAI обвинила DeepSeek в использовании собственных моделей ИИ

Опубликовано: 30.01.2025 10:43 , Обновлено: 30.01.2025

Американская компания OpenAI обвинила китайский стартап DeepSeek в нарушении законов о защите интеллектуальной собственности. Американцы заявили, что нашли доказательства использования так называемой дистилляции данных и использовании их моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты в сфере технологий назвали ситуацию "игрой в кошки-мышки" и объяснили, почему доказать свою правоту американской компании будет пробелматично.

Процесс дистилляции модели или знаний - это обычная практика в индустрии искусственного интеллекта, к которой часто прибегают стартапы. Он предполагает построение простой модели на основе более сложной или даже на основе нескольких моделей.

Как пояснила британская газета Financial Times, к этой методике прибегают для того, чтобы достичь более высокой производительности на меньших моделях за счет использования результатов более крупных и эффективных моделей, что позволяет им достигать аналогичных результатов в конкретных задачах с гораздо меньшими затратами.

Однако, по мнению издания, китайская компания DeepSeek дистилляцию моделей американской OpenAI для создания собственной конкурентоспособной модели, а это уже является нарушением условий использования моделей искусственного интеллекта компании OpenAI.

“Условия пользовательского соглашения гласят, что пользователи не могут копировать какие-либо из ей решений или использовать полученные результаты для разработки моделей, конкурирующих с OpenAI”, — пояснили в FT.

Впрочем, по словам источников агентства Reuters в Кремниевой долине из числа руководителей и инвесторов, остановить эту технологию, при которой одна система искусственного интеллекта обучается у другой системы искусственного интеллекта, может быть крайне сложно.

Некоторые американские технологи склоняются к тому, что что создатели DeepSeek, действительно, могли учиться на американских моделях, просто перенося знания со старой модели на вновь создаваемую. Таким образом создатели новой модели могли извлечь выгоду из огромных инвестиций времени и вычислительной мощности, которые были вложены в создание первоначальной модели, без сопутствующих затрат, пояснили эксперты.

Представитель компании ChatGPT заявил агентству Reuters на условиях анонимности о том, что им известно о неких группах в Китае, которые “активно работают над копированием американских моделей искусственного интеллекта путем их обработки”. Сейчас, по словам представителя ChatGPT , рассматривается вопрос о том, могла ли компания DeepSeek “неправильно обрабатывать” свои модели.

Обычное дело в индустрии ИИ?

Навин Рао, вице-президент по ИИ компании Databricks из Сан-Франциско, отметил, что обучение у конкурентов — “обычное дело” в индустрии ИИ. Он сравнил это с тем, как автопроизводители покупают, а затем проверяют и тестируют двигатели друг друга.

“Если быть до конца честным, это происходит в каждом сценарии. Конкуренция — это реальная вещь, и когда это извлекаемая информация, вы можете её извлечь и попытаться получить из этого выгоду. Мы все пытаемся быть хорошими гражданами, но мы все одновременно конкурируем”, - отметил Рао.

В свою очередь Джонатан Росс, генеральный директор Groq, компании, занимающейся вычислениями на основе искусственного интеллекта, которая размещает модели ИИ в своем облаке, заявил, что на фоне конфликтной ситуации между OpenAI и DeepSeek они уже предприняли конкретные меры по блокировке всех китайских IP-адресов. Компания попыталась закрыть доступ к своему облаку, чтобы предотвратить всякие попытки китайских фирм использовать размещенные на нем модели искусственного интеллекта.

Тем не менее, руководитель Groq признал, что этого в современном мире “недостаточно”.

“Люди могут найти способы обойти это. У нас есть идеи, которые позволят нам предотвратить это, но это будет игра в кошки-мышки… Я не знаю, каково решение. Если кто-то придумает, дайте нам знать, и мы это реализуем”, - заявил Росс.

Ранее Telegraf.news рассказал, что китайская модель DeepSeek уже обогнала ChatGPT по числу загрузок в магазине приложений Apple. В целом, DeepSeek за несколько дней обвалил рынок бигтеха США почти на 1,5 трлн долларов.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский стартап DeepSeek должен стать «тревожным звоночком» для американской индустрии искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологическим компаниям США следует активнее бороться за лидерство в этой сфере.

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