Китайская компания устроила панику в США, показав бесплатный ИИ, который не хуже ChatGPT

Опубликовано: 27.01.2025 10:37 , Обновлено: 27.01.2025

Китайский стартап DeepSeek спровоцировал панику в Кремниевой долине, выпустив новую модель ИИ, которая способна конкурировать с лучшими образцами в США. И это несмотря на то, что она дешевле и разработана с использованием менее мощных чипов.

Китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek представила модели ИИ, которые, по оценкам экспертов, могут конкурировать с лучшими американскими аналогами, несмотря на их более низкую стоимость и использование менее мощных чипов.

Так, недавно выпущенная модель DeepSeek-R1, по всей видимости, может соперничать с o1 от OpenAI по нескольким показателям производительности, сообщило издание Daily Sabah.

Телеканал CNBC охарактеризовал DeepSeek как стартап, который стремительно привлек внимание технологического сообщества. Новая модель ИИ с открытым исходным кодом была разработана с минимальными затратами — менее 6 миллионов долларов и за два месяца, а в качестве оборудования использовались чипы с ограниченными возможностями Nvidia H800s.

«Новые разработки вызвали тревогу по поводу того, не ослабевает ли глобальное лидерство Америки в области искусственного интеллекта, и поставили под сомнение масштабные расходы крупных технологических компаний на создание моделей ИИ и центров обработки данных», — отметили в CNBC.

Информация о DeepSeek-R1 появилась на фоне дебатов в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп представил проект «Звездные врата», в рамках которого OpenAI, Oracle и Softbank планируют вложить до 500 миллиардов долларов в развитие ИИ и центров обработки данных.

По данным Reuters, в прошлом месяце DeepSeek привлек внимание после того, как его языковая модель V3 превзошла аналоги OpenAI и Meta по ряду параметров. При этом разработки китайской компании не требуют дорогостоящих вложений, а планируемая стоимость их использования для клиентов будет значительно ниже.

ByteDance, DeepSeek и другие китайские компании активно развивают свои ИИ-платформы, угрожая доле рынка западных гигантов. Среди конкурентов стартапа также упомянуты Moonshot AI, Minimax и iFlyTek, которые недавно представили собственные модели, сообщило издание.

Ранее Telegraf.by сообщал о том, как с помощью искусственного интеллекта «оживили» известные минские памятники. Героями ролика стали Якуб Колас вместе с героями своих произведений на одноимённой площади и Александр Пушкин в сквере Старостинская Слобода.

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