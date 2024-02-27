Яндекс предложил пользователям отказаться от паролей. Это как?

Опубликовано: 27.02.2024 16:00 , Обновлено: 15.11.2024

В сервисе "Яндекс ID" появилась беспарольная авторизация. Теперь вход в сервисы "Яндекса" и внешние сайты можно осуществить с помощью отпечатка пальца или функции распознавания лица.

Как пояснили в сервисе, новый беспарольный способ входа, стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn. Разработчики подчёркинули, что новая технология отвечает “высоким требованиям безопасности и конфиденциальности”. Там утверждают, что Подделать отпечаток, или изображение лица не получится, как и воспроизвести ключ со стороннего устройства.

“Яндекс ID не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя - эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются”, - добавили в пресс-службе.

Чтобы подтвердить доступ к аккаунту пользователь может использовать смартфон, умные часы или даже USB-ключи Yubikey для ПК.

“Для подключения новой функции необходимо войти в личный кабинет ID и создать ключ для конкретного девайса в разделе “Вход” по лицу или отпечатку. Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах”, - рассказали в пресс-службе

Ранее Телеграф писал о том, что Нидерландский холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и топ-менеджерам ИТ-компании.

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