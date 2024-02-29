Владельцам смартфонов Xiaomi рекомендовали отключить обновления. Кому это нужно сделать немедленно?

Опубликовано: 29.02.2024 18:29 , Обновлено: 29.02.2024

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco по всему миру сообщили, что после обновления операционной системы их устройства превратились в "кирпичи". В чем проблема?

После установки новых версий MIUI 14 и HyperOS устройства начали периодически перезагружаться в режим восстановления и стали просто непригодны к использованию.

Пользователи начали публиковать жалобы везде: в службах вопросов и ответов, в социальных сетях и на тематических форумах.

Скриншот: AndroidInsider.ru

Интересно, что всех людей, которые столкнулись с данной проблемой, кое-что объединяет: сбой произошел на устройствах с глобальной версией MIUI 14, имеющей приставку RU, то есть предназначенной для российского рынка.

И здесь причиной бесконечной перезагрузки Xiaomi считают некорректную установку плагина Hyper OS UI service, отвечающего за центр управления.

Еще одним источником неполадок пользователи назвали обновление плагина интерфейса системы, особенно для тех, кто допускал автоматические обновления через GetApps (магазин приложений от Xiaomi). Поэтому представители компании порекомендовали временно отключить автообновления и воздержаться от установки свежих версий программного обеспечения.

Что делать

Xiaomi о проблеме знает и уже решает ее. Однако на данный момент единственный способ восстановить устройство - сбросить настройки, что приведет к полному удалению всех данных на телефоне. Точные сроки исправления проблемы неизвестны.

Портал AndroidInsider.ru предложил три своих способа решения проблемы:

ручная перезагрузка (перейти в раздел Reboot, после чего нажать Reboot to System),

перезагрузка через Fastboot (после нажатия на Reboot to System задержать палец на кнопке уменьшения громкости, пока не появится надпись Fastboot, а затем — удерживать кнопку питания до погасания экрана),

перезагрузка в безопасном режиме (нажать на Safe Mode).

Если это не поможет, там порекомендовали прибегнуть к более действенному и радикальному методу - полному сбросу настроек Android.

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