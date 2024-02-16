Эксперты объявили о появлении трояна, который крадет данные из айфонов

Опубликовано: 16.02.2024 15:13 , Обновлено: 16.02.2024

Эксперты в компании по кибербезопасности Group-IB сообщили о появлении троянской программы для операционной системы iOS. В основу вредоносного программного обеспечения легла Android-версия трояна GoldDigger, который модернизировали, дополнив некоторыми функциями. Эксперты уточнили, что для iOS – это впервые. Какой вред может нанести владельцам айфонов?

Новую версию назвали GoldPickaxe. Оказавшись на смартфоне, троян начинает сбор данных системы распознавания лица, сканирует документы и перехватывает текстовые сообщения – для получения информации о банковских учетных записях.

Однако прямо сейчас обладателям айфонов в Беларуси хвататься за сердце не стоит. В данный момент, по сообщению Group-IB, этот троян работает только для пользователей во Вьетнаме и Таиланде. Но эксперты не исключили, что в случае успеха злоумышленники расширят географию его распространения и применения.

Ранее Телеграф писал, что пользователи айфонов, заходящие в соцсети, пожаловались на странные звуки во время прокрутки ленты Facebook. Многие перепугались, что случайно изменили какие-то настройки или вовсе делают что-то неправильно. В компании попытались успокоить пользователей. Получилось как-то не очень…

Белорусы стали в последнюю неделю жаловаться на странные звуки из айфонов