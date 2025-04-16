Ждать ли белорусам повышения цен на путевки в санатории? Глава РЦО назвал вариант снижения стоимости

Опубликовано: 16.04.2025 20:20 , Обновлено: 16.04.2025

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Геннадий Болбатовский на пресс-конференции 16 апреля ответил, ждать ли белорусам подорожания цен на путевки в здравницы страны. Он рассказал, при каком условии возможно снижение стоимости.

“Продажи идут, в том числе не только на летние месяцы, но уже и на четвертый квартал, поэтому цены уже утверждены собственниками [санаториев. - прим. ред.]. Я думаю, что колебаний не будет. Хотя собственник вправе предоставлять скидки, поэтому, может быть, будет снижение”, - допустил Болбатовский.

При этом он сказал, что не поменяется стоимость путевок, приобретенных на льготных условиях, так как “в договоре указано, что цена остается неизменной”.

[info_b]Такие льготные путевки выделяют местные управления по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения, они оплачиваются (как минимум частично) из бюджета государства. По этой схеме на периодическое оздоровление в санаториях Беларуси могут рассчитывать, например, многодетные семьи, дети-инвалиды, некоторые категории пенсионеров.[/info_b]

“Цена по путевкам, приобретенным на 25-й год, составляет за один койко-день 82 рубля”, - добавил директор РЦО, вероятно, имея в виду стоимость за одного человека.

Можно ли сменить номер за доплату в белорусских санаториях? Директор РЦО назвал одно условие

Ранее Telegraf.news писал, что Болбатовский на этой же пресс-конференции сравнил цены на путевки в белорусские санатории и в отели Турции, Египта. По его подсчетам, отдых в здравницах РБ выйдет дешевле. Глава РЦО объяснил Telegraf.news, почему, впрочем, такое сравнение “не совсем корректно”.

«В два раза выше» — В РЦО сравнили цены на проживание в турецких отелях и белорусских санаториях. Что назвали «не совсем корректным»?

Также мы рассказывали, что недавно белорусы в TikTok оценили номера в одном из санаториев. По их мнению, они выглядят так, как будто с 1980-х годов не менялись. Директор РЦО ответил на вопрос Telegraf.news, как в целом идет обновление и ремонт санаториев.

«Нельзя упрекнуть» — Глава РЦО ответил, почему некоторые номера в санаториях, по мнению белорусов, выглядят как в 80-х