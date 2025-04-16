Можно ли сменить номер за доплату в белорусских санаториях? Директор РЦО назвал одно условие

Опубликовано: 16.04.2025 15:59 , Обновлено: 16.04.2025

Можно ли сменить бюджетный номер в белорусских санаториях на более комфортный классом выше за доплату? Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Геннадий Болбатовский, отвечая на вопрос журналиста Telegraf.news на пресс-конференции 16 апреля, назвал одно важное условие.

С такой ситуацией нередко сталкиваются те, кто приезжает в белорусские санатории по льготным путёвкам, выделенным местными управлениями по санаторно-курортному оздоровлению и оплаченными (как минимум частично) из бюджета государства. По такой схеме на периодическое оздоровление в санаториях в Беларуси могут рассчитывать, например, многодетные семьи, дети-инвалиды, некоторые категории пенсионеров.

Как правило, под льготные путёвки в санаториях резервируют самые бюджетные номера, однако при желании их можно заменить на номера классом выше, заверил Болбатовский. Впрочем, это возможно лишь при соблюдении одного важного условия - в санатории должны быть свободные номера.

“Проблем нет. Доплачивается стоимость при наличии возможности заселения в более комфортный номер. Мы всегда идем на встречу, особенно многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Это единичные случаи, если при полной загрузке отказывают переселить в больший номер”, - пояснил Болбатовский.

Именно многодетные семьи и детей-инвалидов он назвал “приоритетными” категориями отдыхающих.

Отметим, что переселить в более дорогой номер даже без доплаты вас могут в случае, если зарезервированный за вами номер окажется “непригодным” (например, с неработающим отоплением в зимний период или в случае поломки душа и т.п.). Здесь работают те же правила, что и в самолётах: если в санатории не окажется свободных номеров такого же класса комфортности, администрация обязана будет предоставить вам другой номер, пусть и классом выше, за который взимать с вас доплату не будет иметь права.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Болбатовский также попытался развеять стереотип о том, что многие белорусские санатории ассоциируются со старшим поколением. Он рассказал, как именно они привлекают молодых людей и семьи с детьми.

«Чтобы не было в TikTok, что это совдепия» — Глава РЦО рассказал, почему в белорусских санаториях «меняется контингент»