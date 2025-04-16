"В два раза выше" - В РЦО сравнили цены на проживание в турецких отелях и белорусских санаториях. Что назвали "не совсем корректным"?

Опубликовано: 16.04.2025 14:56 , Обновлено: 16.04.2025

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Геннадий Болбатовский сравнил цены на путевки в белорусские санатории и в отели Турции, Египта. По его подсчетам, отдых в здравницах РБ выйдет дешевле. Глава РЦО объяснил Telegraf.news, почему, впрочем, такое сравнение "не совсем корректно".

«Как раз перед пресс-конференцией я дал поручение провести сравнение с курортами Египта и Турции. Озвучу, что стоимость пребывания там почти в два раза выше, чем пребывание в белорусском санатории”, - заявил Болбатовский.

По его словам, летом стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере в белорусском санатории - 140 рублей. “Для сравнения в Турции и Египте — 240-250 рублей за номер в сутки. Это без учета перелета и без учета лечения. Помимо проживания и питания, в стоимость в [белорусских] санаториях входит полноценный комплекс лечения”, - продолжил директор РЦО.

Он не уточнил, откуда у него данные по отдыху в этих курортных странах, какой категории отели он имеет в виду и в какой период. Впрочем, Болбатовский добавил, что “не совсем корректно сравнивать эти цены”, так как “у этого отдыха совсем разные критерии” (что за они, не назвал).

[info_b]По информации главы РЦО, в Беларуси работают 97 санаториев на 27,7 тыс. мест.[/info_b]

Цены на услуги в санаториях

Еще журналисты Telegraf.news спросили у директора РЦО, почему косметические процедуры, в том числе услуги парикмахера, в некоторых санаториях дороже и почему стоимость экскурсий там выше среднего.

«Эти вопросы надо задавать руководству самих санаторий. И с чем сравнивать? На услуги в Минске или районных центров?” - спросил в ответ Болбатовский, сказав при этом, что “надо разбирать конкретные случаи”.

Впрочем, он все же объяснил: “Данные услуги непрофильные, и, наверное, затраты повыше”.

Кстати, в конце января 2025-го Болбатовский говорил, что в белорусских санаториях “стоимость одного койко-дня по путевкам составит 61,5 рубля” в этом году. Telegraf.news рассказывал подробности.

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