"Нельзя упрекнуть" — Глава РЦО ответил, почему некоторые номера в санаториях, по мнению белорусов, выглядят как в 80-х

Опубликовано: 16.04.2025 16:45 , Обновлено: 16.04.2025

Недавно белорусы в TikTok оценили номера в одном из санаториев. По их мнению, они выглядят так, как будто с 80-х годов не менялись. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский ответил на вопрос Telegraf.news, как в целом идет обновление и ремонт санаториев.

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«Пользователи TikTok, конечно, имеют право на своё мнение. И наверняка можно найти номера еще старого типа, я этого не отрицаю. Сегодня не все санатории соответствуют мировому уровню. Поэтому мы проводим аттестацию», — отметил спикер.

Он рассказал, что “сегодня у нас есть получение статуса санатория, а также есть статус “оздоровительная организация”. Также есть градация по категориям.

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Согласно постановлению Совета министров от 1 ноября 2006 г. № 1450 “О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций”, по результатам проведения государственной аттестации организации присваиваются (подтверждаются):

статус «санаторно-курортная организация» и высшая категория;

статус «санаторно-курортная организация» и первая категория;

статус «санаторно-курортная организация» и вторая категория;

статус «санаторно-курортная организация» без категории;

статус «оздоровительная организация» и первая категория;

статус «оздоровительная организация» и вторая категория;

статус «оздоровительная организация» без категории.

Их присваивают согласно набранным баллам по определенным параметрам. Например, расположение, обустройство подъездных путей, размеры номеров, организация питания, наличие видов медицинской деятельности, лифта, кондиционера, WiFi и многого другого. Весь список можно посмотреть в документе по ссылке.

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“Безусловно, процесс модернизации идет постоянно”, — заявил Болбатовский.

По его словам, в прошлом году санатории вложили в модернизацию и закупку оборудования около 220 млн. рублей, что составляет четверть от выручки. Только в первом квартале текущего года, по данным РЦО, инвестиции увеличились на 15% к соответствующему уровню прошлого года и составили 27 млн. рублей.

«Нельзя упрекнуть санатории, что они не вкладывают достаточно средств в развитие и укрепление материально-технической базы. Да, есть разные санатории под разного потребителя и сегодня ценовые критерии разные. Мы стремимся и ставим задачу перед собственниками модернизироваться. И стимулируем, и мотивируем. Проводим переаттестацию, и санатории готовятся к ней, чтобы не потерять статус или получить снижение категории», — сказал спикер.

И добавил, что все санатории работают в рыночных условиях и стремятся получить положительный экономический результат.

Геннадий Болбатовский

Геннадий Болбатовский также подчеркнул, что ежегодно растет спрос на услуги санаториев, а в стране есть природные ресурсы в виде минеральных вод и лечебных грязей, поэтому стоит задача строительства на месторождениях новых санаториев.

«По поручению правительства мы составили перечень мест для строительства санаториев, исходя из наличия лечебно-природных факторов. Этот перечень доведен до всех исполкомов и сегодня стоит задача по привлечению инвестиций и строительства новых объектов. Работа ведется, и она будет активизирована», — сказал директор.

Ранее Telegraf.news писал, что Геннадий Болбатовский на пресс-конференции 16 апреля ответил на стереотип о том, что многие белорусские санатории ассоциируются со старшим поколением и рассказал Telegraf.news, как они привлекают молодых людей и семьи с детьми.

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