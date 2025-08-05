"Зато сочный" - На рынке начали продавать первые белорусские арбузы по 10 рублей/кг. Что на вкус?

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Опубликовано: 05.08.2025 10:10 , Обновлено: 05.08.2025

На фермерском рынке "Усё сваё", который размещается в деревне Валерьяново под Минском на днях появились первые арбузы, выращенные белорусские фермерами. Цены на них стартуют от 10 рублей за кило. Узнали, каковы на вкус.

Информацию о том, что в продаже появились первые белорусские арбузы, разместили в TikTo-аккаунте рынке “Усё сваё”. Первые арбузы были посажены 15 марта, по словам фермера, который привёз свою продукцию в столицу.

Сам продавец оценил сладость своих первых в это сезоне арбузов на 6 баллов из 10. По его словам, некоторые по сладости уже достигают 7-8 баллов, но “самые сладкие” появятся на прилавках примерно через неделю.

“Зато сочный, зато чистый, зато без всякой химозы”, - оценила вкус белорусского арбуза автор роликов, которая взяла пару долек на дегустацию.

Многие зрители в комментариях посчитали цену на арбуз, выращенный белорусскими фермерами - 10 рублей за кило - слишком высокой.

“10 рублей за кило - у меня изжога будет на весь следующий год”, - язвительно заметил один из зрителей.

“Где такие цены? Таких цен в июне не было”, - возмутился другой.

Новость Телеграф

Действительно, импортные арбузы, которые сейчас в обилии можно найти на полках белорусских магазинов и рынков, выгодно отличаются от белорусских по цене: в среднем цена на казахские арбузы стартует от 1,2 рубля за кило , на российские - от 3,2 рубля за кило .

Цены на белорусские арбузы и в прошлые годы были выше импортных, что объясняется малым предложением - лишь небольшое количество фермеров занимается выращиванием этой не самой подходящей для белорусского климата ягоды.

Впрочем, судя по комментариям некоторых пользователей, по вкусу они не уступают импортным.

“Да, белорусские классные, в том году брал, супер”, - поделился своим опытом один из зрителей.

Некоторые зрители также обратили внимание на белые семечки в показанном в роликах арбузах. Согласно расхожему мнению, это как раз один из признаков того, что арбуз не дозрел, а также “красный флаг”, который может указывать на применение нитратов для ускорения созревания ягоды. Однако следует отметить, что белые семечки также могут быть результатом селекции. Ещё пару лет назад в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказывали, что среди более 30 сортов арбузов, которые выращивают белорусские фермеры, есть не только ягоды с традиционной алой мякотью, но и необычной желтой мякотью и даже сорта без семян вовсе.

«Сочнее и слаще привозных» — В Минсельхозпроде рассказали, где в Беларуси начали высаживать арбузы

Как правильно выбрать арбуз?

Кстати, свои советы, как правило выбрать арбуз, на днях озвучили специалисты Лельчицкого районного Центра гигиены и эпидемиологии. По их мнению, самым безопасным временем для того, чтобы отъесться этой ягодой без вреда для здоровья является конец лета и осень.

При выборе арбуза специалисты рекомендовали обращать внимание на следующие моменты:

размер плода — он должен быть крупным, но не гигантским,

вес - плод большого размера должен быть при этом лёгким,

хвостик — сухой хвостик свидетельствует о спелости ягоды,

жёлтое или оранжевое пятно на боку - оно появляется на месте, где арбуз лежал на земле, чем оно отчётливее, тем больше времени ягода, следовательно, созревала на поле,

кожура - она должна быть контрастной по цвету и твёрдой на ощупь, что можно проверить, попытавшись проткнуть ногтем,

звук - “звучать” арбуз должен звонко, если по нему постучать, а при попытке его сжать - пружинить.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторым людям категорически нельзя есть арбузы, и речь не только об аллергиках, но и тех, кто борется с различными недугами. Из-за того, что арбузы на 90% состоят из воды, у них есть определённые противопоказания.

Может остановиться сердце. Этим белорусам категорически нельзя есть арбузы. А кому можно, но чуть-чуть?