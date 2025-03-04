До 4200 рублей. "Белшина" открыла 669 рабочих мест. Какой профессии пообещали обучить?
Производитель автомобильных шин "Белшина" опубликовал на портале государственной службы занятости (ГСЗ) 139 вакансий, свободно 669 рабочих мест. Журналист Telegraf.news посмотрел вакансии и узнал, на какую должность с зарплатой до 2800 рублей ищут сразу 64 человека.
Так, на “Белшине” вакантно 11 мест [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424426/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] вальцовщиков [/link] резиновых смесей. График трехсменный, пообещали платить зарплату 1900-2300 рублей (здесь и далее, скорее всего, суммы “грязными”). Работать нужно будет в Бобруйске, где и расположено предприятие. Единственное указанное требование для соискателя - профессионально-техническое образование.
А [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424370/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] сборщику [/link] покрышек (свободно сразу 64 места) пообещали платить больше - 2500-2800 рублей. Работать тоже нужно будет в три смены, в описании вакансии сказали, что возможно обучение на производстве. А еще написали, что готовы принять на работу людей, освобожденных из мест лишения свободы.
Также ищут четырех [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424453/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] инженеров [/link]-конструкторов на зарплату 1000-1500 рублей. Здесь уже для трудоустройства понадобится высшее образование, зато работа односменная.
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“Вышка” нужна для работы и тем, кто хочет стать [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1194696/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] заместителем [/link] начальника управления комплектации оборудования на “Белшине”. Этому сотруднику пообещали платить 3300-3800 рублей.
Кроме того, предприятие в поисках восьми [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424046/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] машинистов [/link] резиносмесителя. Зарплата для них - 2700-3100 рублей. График работы трехсменный, а единственное указанное требование - среднее специальное образование.
Еще “Белшина” опубликовала вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1339607/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] начальника [/link] управления маркетинга с зарплатой 3150-4200 рублей. Для трудоустройства нужно будет показать диплом о высшем образовании.
А [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1259358/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] слесарю [/link] механосборочных работ пообещали платить 1900-2300 рублей ежемесячно. Вакантно четыре места, работать нужно будет по двусменному графику. Из требований к кандидату на должность указали только профессионально-техническое образование.
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[info_b]И это не все вакансии предприятия. С полным списком можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?business_entity=551430&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]
Какие зарплаты предложил белорусам “Гродно-Азот”?
Ранее Telegraf.news писал, что ОАО “Гродно-Азот” опубликовало более 170 вакансий в городе над Неманом. Всего завод ищет около 700 сотрудников, среди которых — начальники, инженеры, различные специалисты, слесари и не только.
Так, предприятие в поисках инженера, которому пообещали зарплату размером 3900 рублей. Наниматель также предложил жилье, попросив взамен диплом о высшем образовании в области технической защиты информации или прохождение курсов повышения квалификации, опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций от трех лет.
Без высшего образования на завод готовы взять слесаря-инструментальщика. Будущему работнику предложили работу в одну смену и зарплату 2000-2200 рублей.
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