До 4200 рублей. "Белшина" открыла 669 рабочих мест. Какой профессии пообещали обучить?

Опубликовано: 04.03.2025 21:25 , Обновлено: 04.03.2025

Производитель автомобильных шин "Белшина" опубликовал на портале государственной службы занятости (ГСЗ) 139 вакансий, свободно 669 рабочих мест. Журналист Telegraf.news посмотрел вакансии и узнал, на какую должность с зарплатой до 2800 рублей ищут сразу 64 человека.

Так, на “Белшине” вакантно 11 мест [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424426/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] вальцовщиков [/link] резиновых смесей. График трехсменный, пообещали платить зарплату 1900-2300 рублей (здесь и далее, скорее всего, суммы “грязными”). Работать нужно будет в Бобруйске, где и расположено предприятие. Единственное указанное требование для соискателя - профессионально-техническое образование.

А [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424370/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] сборщику [/link] покрышек (свободно сразу 64 места) пообещали платить больше - 2500-2800 рублей. Работать тоже нужно будет в три смены, в описании вакансии сказали, что возможно обучение на производстве. А еще написали, что готовы принять на работу людей, освобожденных из мест лишения свободы.

Также ищут четырех [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424453/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] инженеров [/link]-конструкторов на зарплату 1000-1500 рублей. Здесь уже для трудоустройства понадобится высшее образование, зато работа односменная.

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“Вышка” нужна для работы и тем, кто хочет стать [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1194696/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] заместителем [/link] начальника управления комплектации оборудования на “Белшине”. Этому сотруднику пообещали платить 3300-3800 рублей.

Кроме того, предприятие в поисках восьми [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1424046/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] машинистов [/link] резиносмесителя. Зарплата для них - 2700-3100 рублей. График работы трехсменный, а единственное указанное требование - среднее специальное образование.

Еще “Белшина” опубликовала вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1339607/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] начальника [/link] управления маркетинга с зарплатой 3150-4200 рублей. Для трудоустройства нужно будет показать диплом о высшем образовании.

А [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1259358/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] слесарю [/link] механосборочных работ пообещали платить 1900-2300 рублей ежемесячно. Вакантно четыре места, работать нужно будет по двусменному графику. Из требований к кандидату на должность указали только профессионально-техническое образование.

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[info_b]И это не все вакансии предприятия. С полным списком можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?business_entity=551430&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Какие зарплаты предложил белорусам “Гродно-Азот”?

Ранее Telegraf.news писал, что ОАО “Гродно-Азот” опубликовало более 170 вакансий в городе над Неманом. Всего завод ищет около 700 сотрудников, среди которых — начальники, инженеры, различные специалисты, слесари и не только.

Так, предприятие в поисках инженера, которому пообещали зарплату размером 3900 рублей. Наниматель также предложил жилье, попросив взамен диплом о высшем образовании в области технической защиты информации или прохождение курсов повышения квалификации, опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций от трех лет.

Без высшего образования на завод готовы взять слесаря-инструментальщика. Будущему работнику предложили работу в одну смену и зарплату 2000-2200 рублей.

До 5200 рублей. «Гродно-Азот» позвал на работу более 700 белорусов. Сколько пообещали инженеру, а сколько — слесарю?