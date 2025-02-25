До 5200 рублей. "Гродно-Азот" позвал на работу более 700 белорусов. Сколько пообещали инженеру, а сколько — слесарю?

Опубликовано: 25.02.2025 18:52 , Обновлено: 25.02.2025

Одно из крупнейших предприятий Беларуси — ОАО "Гродно Азот" — опубликовало более 170 вакансий в городе над Неманом. Всего заводу требуются около 700 сотрудников, среди которых — начальники, инженеры, различные специалисты, слесари и т.д. Журналисты Telegraf.news посмотрели, кого ищут, какие требования предъявляют и сколько обещают платить.

Так, среди самых высокооплачиваемых предложений на Интернет-портале государственной службы занятости, где и опубликовали вакансии, находится должность начальник сектора. Будущему руководителю, а точнее двум предложили работу в одну смену, постоянный характер труда, при необходимости — комнату в общежитии, и зарплату в размере 5200 рублей.

Взамен работодатель выдвинул следующие требования: высшее образование, знание архитектуры сети и сетевых технологий (стек TCP/IP, модель OSI, DNS, DHCP, NAT, типов сетевых сервисов), понимание принципов работы систем и средств обнаружения и предотвращения угроз и опыт работы с ними (SIEM-системы, FW, WAF, сканеры, IDS/IPS), умение анализировать журналы регистрации событий СЗИ, журналы ОС, СУБД, сетевого оборудования и пр.

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С похожими требованиями на гродненский “Азот” ищут инженера, котому пообещали ежемесячный доход в размере 3900 рублей. Наниматель также предложил жильё, попросив взамен диплом о высшем образовании в области технической защиты информации или прохождение курсов повышения квалификации, опыт работы сфере IT или телекоммуникаций от 3 лет, а также умение работать в SOC или MSSP и др.

Без необходимости высшего образования на завод готовы взять слесаря-инструментальщика. Будущему работнику предложили работу в одну смену, постоянный характер труда и зарплату в размере 2000-2200 рублей. Взамен у соискателя должен быть пятый тарифный разряд, диплом о профессионально-техническом образовании и… всё. По крайней мере, другие требования не указаны. Интересно, что в этом случае жильё уже не дают.

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Больше года, если верить предоставленной информации, на “Азот” ищут фрезеровщика, точнее двух. На предприятии предложили работу в одну смену, комнату в общежитии и заработную плату от 1923 до 2291 рублей. У потенциального работника также должно быть профессионально-техническое образование.

Кроме того, на предприятие требуются:

заточник (зарплата — 1843-2007 рублей),

слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (зарплата — 1824-1986 рублей),

токарь (зарплата — 1747-2291 рублей),

оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (зарплата — 1675-3200 рублей),

аппаратчик синтеза (зарплата — 1626-2500 рублей),

аппаратчик производства мочевины (зарплата — 1470-2970 рублей),

помощник мастера (зарплата — 1458-2400 рублей),

машинист энергоблока (зарплата — 1396-2 000 рублей),

токарь-карусельщик (зарплата — 1365-2300 рублей),

аппаратчик гидрирования (зарплата — 1365-2300 рублей) и др.

[info_b]Полный список вакансий ОАО “Гродно Азот” можно посмотреть на сайте государственной службы занятости населения, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов, предложив им в совокупности около 70 вакансий. На сайте государственной службы занятости, где опубликовали подробности, сказано, что зарплата на некоторых позициях доходит до 3855 рублей.

Зарплата до 3800 рублей. Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов. Какие вакансии предложил?