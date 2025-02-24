"Что происходит?" - Минский повар пожаловался на зарплату на работе у семьи. Сколько предложили?

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Опубликовано: 24.02.2025 15:43 , Обновлено: 24.02.2025

Минский повар опубликовал в TikTok ролик, в котором возмутился размером зарплаты, предложенной ему на работе у семьи. С его слов, это работа в "вип-сегменте", причем не с полной занятостью. Комментаторы стали делиться мнениями, много мужчине предложили или мало.

“Ребята, а что у нас происходит в вип-сегменте? Сегодня позвонили, предложили работу поваром за 2000, выходить пару раз в неделю, готовить для семьи. У меня такой вопрос: а почему не сразу 200 рублей?” - спросил автор ролика.

Еще комментаторам он задал такой вопрос: “По вашему мнению, это много или мало?”

“Считаю, что нормальная оплата”, - поделилась одна комментаторша.

“Без обид, так рассуждая, вы ведь не повар мишленовского ресторана, о каком вип-сегменте речь? Пару раз в неделю для семьи - это ведь не свежая фуа-гра прям с гуся на стол. Котлетосы нынче дорогие”, - написала другая.

“Отличный вариант за четыре рабочих дня”, - считает третья.

А вот автор ролика не согласился. В одном из комментариев он поделился, что зарплата в Минске “должна быть хотя бы 10 000” (вероятно, рублей).

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“Если вы крутой специалист, известный и ценящийся в определенных кругах, то это немного. Короче, если вы Паваротти среди поваров, то вправе требовать больше”, - поделилась видением пользовательница TikTok.

“Пару раз в неделю за 600$… Можно было бы возмущаться, если с тебя еще и продукты”, - сказал комментатор.

Автор видео предложил ему “пойти поработать”: “Таких предложений много, потом расскажите, сколько в итоге чистыми заработали за месяц”.

“В ресторанах Минска ставка у поваров 10р/ч. 200 часов в месяц нужно отпахать на 2000”, - поделилась пользовательница TikTok.

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