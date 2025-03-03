"Мне надоело работать на штрафы". Сколько получают на складах Wildberries в Беларуси?

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.03.2025 08:32 , Обновлено: 03.03.2025

Пункты выдачи Wildberries открываются по всей Беларуси регулярно, и работа там уже никого не удивляет. Но что происходит на самом складе компании — эдаком "поле чудес", где хранятся тысячи заказов для онлайн-шопоголиков? Журналистка Telegraf.news пообщалась с сотрудником, который раскрыл "внутрянку": сколько платят, какие условия труда и почему некоторые сотрудники жалуются на штрафы. Что ответили в самом Wildberries?

Антон (имя изменено по просьбе героя) раскрыл много интересных деталей, о которых просто так не узнаешь. В 2024 году он устроился на один из складов Wildberries в Беларуси, поэтому знает всю “кухню” изнутри. Мы не могли упустить возможность и расспросили его обо всем подробнее.

[info_b] На сегодня в Беларуси открыто шесть сортировочных центров Wildberries: в Минске, Минском районе, Бресте, Гомеле, Гродно и Орше. Общая площадь объектов – 47 323,38 “квадратов”. Также продолжается строительство крупнейшего логистического центра WB в китайско-белорусском индустриальном парке “Великий камень” более чем на 135 тыс. м² и 5-6 тысяч новых рабочих мест.[/info_b]

Но начнем с самого простого: что нужно, чтобы устроиться на склад Wildberries буквально “с улицы”? Антон рассказал, как выглядит процесс трудоустройства и что ждет новичков во время работы.

Фото иллюстрационное

Как устроиться на склад Wildberries?

По словам Антона, все сотрудники трудоустроены по электронному договору подряда. Бумажных документов в руках никто не держит, подписи рукой не ставит — для кого-то это может показаться странным и даже немного… эфемерным. Тем не менее таковы правила, и по-другому здесь не получится.

“Просто приходишь с паспортом, и всё. Никаких медицинских справок, свидетельств о браке, дипломов, военных билетов и страховых полисов. Договор подряда заключают в электронной форме. Регистрируешься в приложении WB Job, на тебя заводят расчетный счет. Там же создается личный аккаунт, куда начисляются ‘пики’ и где виден заработок”, — объяснил парень.

[info_b]Что такое ‘пик’? Это внутренняя валюта работников Wildberries. Ее выдают за каждое действие сканером по штрих-коду, а затем автоматически конвертируют в рубли в личном кабинете приложения WB Job.[/info_b]

Но есть один момент, который заслуживает особого внимания. Оказывается, склад складу рознь. По словам Антона, на белорусских сортировочных центрах Wildberries сотрудники не получают никаких бонусов, в отличие от своих российских коллег, работающих в аналогичных условиях. Например, наши работники не могут выводить заработок на карту самостоятельно — хоть каждый день. Расчет происходит только раз в неделю через бухгалтерию.

Также им не начисляют баллы в качестве вознаграждения за каждый “пик”, которыми потом можно было бы расплачиваться за покупки на Wildberries вместо обычных денег.

“А было бы прикольно!”, — добавил визави. Он надеется, что со временем эти моменты уравняют, а причиной текущей ситуации может быть то, что белорусские склады открыли относительно недавно.

Фото иллюстрационное

Сколько длится смена?

Кладовщик пояснил, что смены негласно разделены на дневные и ночные, каждая длится по 12 часов: с 9 до 21:00 и наоборот.

“Если устраиваешься сюда на основную работу, то ходишь строго по графику 2/2. Выйти в дополнительную смену могут не разрешить — своих людей хватает, а машин бывает мало. Старший смены тебя просто не пустит, чтобы не забирать хлеб у других. Но есть те, кто используют склад в качестве подработки, поэтому ходят как хотят. Как и большинство моих коллег, я приезжаю строго к моменту прибытия фуры или пятитонника, чтобы не просиживать зря время. Об этом нас предупреждают заранее в чате Telegram”, - уточнил работник.

Что внутри склада?

По описанию Антона, на складе WB несколько видов работ и доход, соответственно, разный. Есть отделы предсортировки, сортировки, переупаковки, контроля качества, маркет и сам склад - именно отсюда все товары в узнаваемых коробках развозятся по пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Здесь постоянно снуют грузчики, у которых нет штрафов. “Физухи [физической нагрузки] больше, но и зарплата меньше”, — пояснил Антон.

Между тем, все начинается с раздевалок, где каждый переодевается в фирменную форму Wildberries характерного фиолетового цвета. Далее — турникет, где всех проверяют металлоискателем. Кроме того, существует ряд других строгих требований к сотрудникам, о которых Антон уже рассказывал журналистке Telegraf.news ранее.

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Фото иллюстрационное

Следом за шлагбаумом - зона приемки товара. Именно сюда подъезжают фуры и пятитонники с нашими “посылочками”. После этого, по словам Антона, начинается “бесплатная” работа. А именно, съем “поликов” - больших полибоксов размером в 2-3 комода, которые грузят друг на друга.

[info_b]Полибокс (PolyBox) – многофункциональный разборный контейнер для хранения и транспортировки продукции.[/info_b]

“Тут нам в помощь выдают подъемники, которые все это снимают и растаскивают на предсорт - предварительную сортировку по внутренним частям склада. После чего проверенные и, если нужно, переупакованные заказы распределяются по отсекам конкретных пунктов выдачи”, - пояснил работник Wildberries.

Фото иллюстрационное

После этих слов мы задали Антону закономерный вопрос: много ли у них “бесплатной” работы?

“Дофига и, понятное дело, никто не хочет ее делать. Поэтому все разделили по отделам. На предсорте разбирают машины и тару — по сути, этим должны заниматься грузчики. На сортировке ребята сами собирают и склеивают картонные коробки для дальнейшего использования. Но если вся смена дружно берется за эту рутину, ты даже ее не замечаешь”, - поделился молодой человек.

Отдельной зоной стоит переупаковка. Туда сортировщики носят все товары, которые пришли в поврежденной коробке. Как отметил Антон, работы там обычно много, и штрафы тоже выше.

“Мало кто хочет здесь оказаться, только если не наловчился. Потому что за все, к чему прикасаешься, полностью и единолично несешь ответственность. В этом отделе нет никакого разделения штрафов между несколькими сотрудниками, как на предсорте и сортировке. Если работник плохо переупаковал, товар поехал дальше, повредился или даже просто загрязнился - он сам виноват. Сколько вещь стоит, столько и заплатит из своего кармана” , - рассказал кладовщик.

Фото иллюстрационное

Проверка качества. Через этот отдел проходят все товары с поврежденной упаковкой, так как есть прямой риск брака. До покупателя они доходят только в том случае, если сотрудник склада не заметил порванную коробку или хладнокровно пропустил ее, минуя зоны проверки качества и переупаковки.

“Если выявляется брак, его фиксируют, и заказ не доходит до клиента. Склад самостоятельно перезаказывает товар у поставщика, если тот еще есть в наличии. Из-за этого доставка может задержаться. Если ты просканировал товар до того, как заметил дефект — штраф неизбежен. Не успел? Считай, пронесло. Нередко из-за замысловатой упаковки сложно понять, хрупкий товар или нет. Перекидываешь его из коробки в коробку, а внутри что-то ломается. По камерам вычисляют, по чьей вине это произошло, и всю сумму списывают с этого человека. Если вину доказать не удалось, штраф делят между последними пятью сотрудниками, которые прикасались к заказу. Всю цепочку можно проследить по QR-кодам в приложении WB Job”, — добавил Антон.

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Что будет за отказ от товара на ПВЗ?

Логично было спросить у Антона, наказывают ли сотрудников склада, если покупатель просто отказался от заказа на пункте выдачи: например, товар не подошел по цвету или размеру, расхотелось или на карте не хватило денег. По словам работника сортировочного центра, за такие случаи штрафов не бывает — только если подтвержден брак. А он всегда связан с конкретными причинами: загрязнением, поломкой или другим дефектом.

Подробнее об этом Telegraf.news уже рассказывал в предыдущем материале с Антоном. Он раскрыл всю правду о том, почему товары задерживаются, теряются, а иногда доходят до покупателей сломанными или грязными.

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За что штрафуют?

Антон утверждает, что штрафы — это ежедневная тема обсуждений среди сотрудников, ведь из-за них работники теряют значительную часть своего дохода.

“Очень противная и нестабильная вещь в этой работе - штрафы. Каждое утро они приходят, большие и маленькие. Может прилететь 3 рубля, 30 или 300 рублей. И в большинстве случаев вина будет не твоя. Можно аккуратно переложить товар и отправить на сортировку, а следующий сотрудник кинет его и разобьет. Тогда финансовое наказание разобьется на 5 последних сотрудников, которые сканировали его. Мой напарник так получил огромное взыскание и потом три смены работал только на то, чтобы его отбить”, - поразил собеседник.

И добавил: “На моих глазах уволился человек, прямым текстом сказав: “Мне надоело работать на штрафы”. Он реально пахал там, но в один прекрасный момент просто не вышел на работу. Сам через приложение уволился. Там никто никого не держит: на твое место есть еще трое желающих”.

При этом, как отметил Антон, те, кто научился зарабатывать на таких складах, сами уходить не станут. Единственное, что может деморализовать и выбить из колеи — это “дикие штрафы”.

Фото иллюстрационное

“Ты можешь даже быть на выходном, а тебе прилетит штраф. Каждый день что-то списывается. Без этого работа на складе WB невозможна”, - утверждает кладовщик.

Немного смягчает ситуацию, что существуют “возвратные штрафы”. Например, за потерю товара, который не дошел до пункта выдачи: завалялся на дне полибокса или выпал из коробки, и никто этого не заметил. В таком случае штраф сначала спишут с последнего сотрудника, который сканировал заказ. Но если вещь найдется, виртуальные деньги вернут, пояснил Антон.

“Ты можешь качественно выполнять свою работу, но что произойдет с заказом дальше - неизвестно. Никогда не знаешь, как работают после тебя, но штраф заплатишь из своего кармана. Минусовые суммы по-любому будешь видеть в своей ленте каждый день. Это рабочие издержки, от которых никто не застрахован”, - подытожил он.

Фото иллюстрационное

Сколько зарабатывают на складах Wildberries?

Учитывая жесткую систему штрафов, если верить словам собеседника, возникает вопрос: сколько же сотрудники получают “на руки”? Об этом Telegraf.news прямо спросил Антона.

“Каждый зарабатывает сам на себя. Кто-то может “напикать” 15 рублей за 1,5 часа и уехать. А другой останется, попадет на поток машин и получит больше. Есть отделы, которые не особо зависят от привоза товаров - это переупаковка, контроль качества и маркет. Последний работает более стабильно и принимает товары от местных продавцов, которые продают их через ВБ, чтобы снять с себя логистическую нагрузку. Тут они точно так же сортируются и едут дальше по городам”, - уточнил интервьюируемый.

По его словам, ” за смену можно заработать от 50 до 150 рублей в зависимости от потока машин. И вроде весь такой на подъеме. А на следующий день видишь, что треть заработка сожрал штраф, и опускаются руки. Никаких окладов или почасовой оплаты, чисто сколько напикаешь. У меня как у обычного работяги в неделю в среднем выходит по 250-300 рублей на руки. Но моему напарнику удалось срубить за аналогичный период 600 рублей. А второй за месяц с парой выходных заработал более 3 тыс рублей, но в последствии здоровье подкосило”.

Молодой человек также отметил, что так как Wildberries — российская компания, зарплата начисляется в иностранной валюте и только потом конвертируется.

Фото иллюстрационное

Есть ли карьерный рост?

Мы также спросили Антона о возможности повышения по службе тех, кто хорошо справляется со своими обязанностями.

“Карьерный рост есть, но очень условный. В администрацию берут далеко не только “своих”, то есть бывших работников склада, которые отличились. Получают там много. По слухам, зарплаты у администраторов и старших смен не менее 2,5-3 тысяч белорусских рублей и выше. А у директора склада - десятки тысяч рублей”, - пересказал то, что ему известно, собеседник.

“В плане сложности вообще не стоит переживать. Я пришел сюда без опыта, но здесь настолько все просто: никакого высшего и даже среднего образования не надо. Просто уметь читать. Единственное, если вы не особо в физической форме, то будете уставать первое время, потому что нужно много двигаться. Вот и все”, - дал совет Антон тем, кто подумывает устроиться на склад Wildberries.

Что ответили в компании?

Редакция Telegraf.news также обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Wildberries с просьбой подтвердить или опровергнуть описанные сотрудником условия работы на складе и штрафы.

Нам прислали ответ:

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«Wildberries сотрудничает с занятыми на складах и сортировочных центрах компании в Беларуси по модели платформенной занятости. Большинство из них оформлены по договору оказания услуг, однако компания также предоставляет возможность оформления по трудовому договору по открытым вакансиям. Подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями сотрудничества.

Порядок расче‌та вознаграждения по договорам и меры ответственности предусмотрены условиями договоров в соответствии с нормами действующего законодательства в Беларуси. Последние могут применяться исключительно в размерах и в порядке, установленном договором. В случае разногласий в отношении оплаты или мер ответственности компания проводит проверку и урегулирует такие разногласия.

Одним из ключевых преимуществ, которое мы предоставляем для наших платформенных занятых, являются свобода в выборе времени оказания услуг: условия заключаемого договора не содержат требовании‌ по времени или месту сотрудничества с компанией. Так, все занятые на наших объектах сами выбирают количество затрачиваемого времени на выполнение этих заданий – мы не ставим рамок, поэтому если человек использует это как дополнительныи‌ источник дохода, он может приийти на склад и в течение пары часов, например, выполнять задания.

Исполнители на наших объектах могут выбирать те операционные задания, которые им больше нравятся или подходят по личным возможностям – от приемки товаров до его сортировки . Вознаграждение, предусмотренное за то или иное задание, указано в специальном приложении – им пользуются все занятые объектов. Список заданий, за которые предусмотрено вознаграждение, регламентирован договором, в соответствии с которым занятые сотрудничают с компанией».

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Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси нашло в интернет-магазине Wildberries “запрещенные товары” и нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. Ведомство потребовало в том числе убрать с продажи эти товары. В компании Wildberries прокомментировали журналистам Telegraf.news это требование.

Wildberries ответил на требования МАРТ убрать с продажи «запрещенные товары»

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