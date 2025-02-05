Зарплаты - до 3000. Белорусские кондитерские фабрики открыли 78 рабочих мест. Где пообещали "поощрительные бонусы"?

Опубликовано: 05.02.2025 18:47 , Обновлено: 05.02.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" и гомельская "Спартак" опубликовали на портале государственной службы занятости больше 50 вакансий, свободно 78 мест. Журналист Telegraf.news посмотрел, какую работу и зарплаты предложили предприятия.

Так, “Коммунарка” опубликовала 13 вакансий (16 рабочих мест). В Минске ищут [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1368992/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] слесаря-ремонтника [/link] 5-го или 6-го разряда на зарплату 1700-1900 рублей (скорее всего, сумма здесь и далее “грязными”). От кандидата требуется профессионально-техническое образование и опыт работы от двух лет.

Слесарь будет ремонтировать холодильное оборудование и трубопроводы. У этого сотрудника односменный режим работы по графику 5/2 с 8:00 до 16:30, пообещали соцпакет.

Также на предприятии вакантно три места [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1368642/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] контролера-кассира [/link]. Им пообещали платить 1100-1600 рублей. “Коммунарка” на этой должности хочет видеть кассира с опытом работы от одного года, внимательного и точного при работе с деньгами, дисциплинированного, доброжелательного, улыбчивого и пр.

Для трудоустройства потребуется действующая медицинская справка (санкнижка) и “соответствующее образование”. Пообещали “поощрительные бонусы” (в чем заключаются, не уточнили), оплату сверхурочных часов, полный соцпакет. Контролер-кассир будет работать в Минске по “плавающему графику” с 9:00 до 21:00.

В Минпроме назвали размер средней зарплаты белорусских заводчан в 2024-м. Каким ростом похвастались?

Еще “Коммунарка” в поисках [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1368566/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] маркетолога [/link] (бренд-менеджера) в столицу на зарплату 2400-2600 рублей. Этот сотрудник, по информации о вакансии, занимается разработкой концепции продукта и его сопровождением на всех этапах производства, стратегией продвижения продукта на рынок, разработкой ценовой политики и пр. А вот какие требования к соискателю:

знание тенденций рынка,

опыт работы бренд-менеджером от двух лет.

Бренд-менеджер работает по графику 5/2 (работодатель предупредил, что праздничные и выходные дни зачастую рабочие и оплачиваются дополнительно), ему пообещали медстраховку, скидки на питание и социальный пакет.

Вот еще какие вакансии [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=190844&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовало [/link] это предприятие на портале госслужбы занятости:

специалист по таможенному декларированию - 2300-3000 рублей,

рублей, транспортировщик - 1340-1900 ,

, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики - 1720-2050 ,

, монтажник санитарно-технических систем и оборудования - 1700-2300 рублей,

рублей, кондитер - 1450-2000 ,

, жестянщик - 1800-1900 ,

, каменщик - 1300-1500 ,

, облицовщик-плиточник - 1200-1500 ,

, машинист холодильных установок - 1800-2000 ,

, мойщик посуды - 800-1200 ,

, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции - 1200-2536 .

До 24 тысяч рублей в месяц. Белорусов позвали на работу с «президентской» зарплатой. Кому готовы столько платить?

А что у “Спартака”?

Гомельская фабрика “Спартак” в свою очередь разместила на портале госслужбы занятости 45 вакансий (62 рабочих места). Причем в разных городах.

Например, в Минске свободно пять мест [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1396665/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] продавца [/link] на зарплату 882-1300 рублей. К кандидатам на должность указали только одно требование - профессионально-техническое образование, работа односменная.

Также в Минск предприятию нужен [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1396641/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] грузчик [/link], пообещали платить 1200 рублей ежемесячно. Для трудоустройства, судя по описанию вакансии, достаточно общего среднего образования.

В Гомеле свободно одно место [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1371367/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] изготовителя бисквитов [/link], зарплата - 780 рублей. Единственное указанное требование - профессионально-техническое образование, работа трехсменная.

А [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1194090/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] трактористу [/link] тоже в Гомеле пообещали зарплату размером 1200 рублей. Для трудоустройства потребуется профессионально-техническое образование.

Вот какие еще вакансии опубликовал “Спартак”:

[info_b]С полным перечнем вакансий “Спартака” можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=174269&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что торговое частное унитарное предприятие “Белтранссервис” опубликовало на портале государственной службы занятости вакансию токаря с зарплатой 5000 рублей. Журналисты Telegraf.news разузнали о необходимых требованиях, а также изучили другие предложения по данной специализации.

Зарплата — 5000 рублей. Белорусам со «школой за плечами» предложили работу токарем