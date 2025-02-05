В Минпроме назвали размер средней зарплаты белорусских заводчан в 2024-м. Каким ростом похвастались?

Опубликовано: 05.02.2025 14:30 , Обновлено: 05.02.2025

В Министерстве промышленности Беларуси назвали размер среднемесячной зарплаты по ведомству и подконтрольным ему организациям (а это в большинстве своем различные предприятия страны) в 2024 году. И похвастались "темпом роста".

Так, по [link href=“https://t.me/Minprom_by/6859” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Минпрома, среднемесячная зарплата в сфере промышленности в прошлом году составила 2535,1 рубля, что на 11,6% больше общереспубликанского уровня. В ведомстве не уточнили, это сумма “чистыми” или “грязными”.

“Темп роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за прошлый год к уровню предыдущего года составил 119,6% (по республике в целом - 119,4%)”, - похвастались в министерстве.

А реальная зарплата за год (2024-й в сравнении с 2023-м) выросла в сфере промышленности на 13,2%, утверждают в Минпроме.

[info_b]Кстати, по [link href=“https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/2024/zarplata-2412.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Национального статистического комитета Беларуси, в декабре 2024 года номинальная средняя зарплата (то есть “грязными”) в промышленности составила 2943,4 рубля.[/info_b]

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