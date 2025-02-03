До 24 тысяч рублей в месяц. Белорусов позвали на работу с "президентской" зарплатой. Кому готовы столько платить?

Опубликовано: 03.02.2025 15:12 , Обновлено: 03.02.2025

Одна из частных организаций опубликовала на Интернет-портале государственной службы занятости больше десятка вакансий с зарплатным предложением до 23 тысяч 900 рублей. Журналисты Telegraf.news разузнали, что это за столь щедрый работодатель, и какими навыками нужно обладать, чтобы получать в месяц поистине президентскую зарплату.

Увы, но сегодня без сюрпризов. Компания Flexitech занимается проектированием и разработкой программного обеспечения, созданием веб-сайтов и мобильных приложений, а потому ищет в команду программистов, системных аналитиков, тестировщиков и руководителей. Разумеется, без высшего образования и опыта здесь никуда.

Так, например, самая лакомая вакансия — программист. Именно ему и пообещали те самые 23 тысячи 900 рублей (минимум указан в чуть более скромном размере — 19 тысяч 600 рублей). Для того, чтобы претендовать на лакомую должность, у соискателя должен быть диплом о законченном высшем образовании, а также:

опыт управления командой от 1 года;

опыт разработки на .NET от 3 лет;

знание концепций и практик CI/CD;

знание принципов и практик мультисервисной архитектуры;

знание и опыт применения “гибких методологий”;

знание базовых принципов работы с мотивацией и т.д.

В то же время системному аналитику готовы платить от 12630 до 18780 рублей, тестировщику программного обеспечения — 13660-15360 рублей, руководителю проекта — 14340-22190 рублей, инженеру-программисту — 15700-20490 рублей и т.д. Компания находится в Минске, поэтому и работать придётся там (но это не точно).

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Сколько получают президенты Беларуси, России и Украины?

Ранее один из телеканалов Украины сделал официальный запрос в администрацию Владимира Зеленского с просьбой предоставить данные о его зарплате. В ответ на это Государственное управление делами президента отправило редактору издания письмо, в котором был указан, как утверждают, ежемесячный доход главы государства в 2024 году.

Если верить предоставленной информации, заработная плата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 2300 белорусским рублям. При этом в официальном письме сказано, что речь идёт о размере должностного оклада, а каких-либо премий или надбавок «не предусмотрено».

«Общая сумма заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен (27,634 белорусских рублей. — Прим. Ред.), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66,500 гривен (5470 рублей. — Прим. Ред.)», — заявили в офисе главы государства.

Сколько получает Путин?

В прошлом году PoliticalSalaries представил рейтинг зарплат лидеров стран мира. Самым высокооплачиваемым стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно 1,69 миллионов долларов в год, на втором месте расположился президент Швейцарии Виола Амхерд — 569,5 тысяч долларов в год, на третьем — премьер Австралии Энтони Альбанезе — 412,5 тысяч долларов в год.

Согласно данным PoliticalSalaries, которые [link href=“https://www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2024/09/03/what-are-world-leaders-getting-paid/” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовали [/link] в американском журнале Forbes, Владимир Путин с доходом в 113,6 тысяч долларов в год занял 28-е место. Сам президент РФ 10 лет назад заявил, что не знает точный размер своей зарплаты: «Приносят, я их складываю и на счёт отправляю. Даже не считаю». 4 года назад он назвал свою зарплату «не очень высокой», [link href=“https://www.rbc.ru/politics/18/12/2014/5492c8cc9a79474d1452783d” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] телеканал «РБК».

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Какая зарплата у Лукашенко?

В декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия [link href=“https://www.rec.gov.by/uploads/files/Calendar/info-dohod.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] обнародовала [/link] сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которой на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.

Самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс» опубликовало три вакансии водителей для работы в трёх городах Беларуси — Фаниполе, Мозыре и Новополоцке. Из условий — постоянный характер труда, работа в две смены или по гибкому графику, а также зарплата от 2800 рублей (в зависимости от города).

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