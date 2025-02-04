Зарплата — 5000 рублей. Белорусам со «школой за плечами» предложили работу токарем

Опубликовано: 04.02.2025 12:37 , Обновлено: 04.02.2025

Торговое частное унитарное предприятие "Белтранссервис" опубликовало на Интернет-портале государственной службы занятости вакансию токаря с зарплатным предложением 5000 рублей. Журналисты Telegraf.news разузнали о необходимых требованиях, а также изучили другие предложения по данной специализации.

Для того, чтобы претендовать на должность токаря, у соискателя должно быть общее среднее образование и… всё. По крайней мере, других требований наниматель почему-то не указал. Зато в описании вакансии сказано, что работа предполагает одну смену и постоянный характер труда в посёлке Привольный Минского района. Среди обязанностей — точение единичных запасов по чертежам и эскизам.

К слову, это же предприятие находится в поисках слесаря механосборочных работ , точнее двух. Работа также предусматривает одну смену, а вот образование уже требуют среднее специальное. Трудиться придётся всё в том же посёлке Привольный на зарплату в пределах 3000 рублей (до вычета или после, не указано). Главная обязанность — разборка и сборка поступающих в ремонт узлов и агрегатов.

Какую зарплату предложили в других местах?

По состоянию на вторник, 4 февраля, на Интернет-портале государственной службы занятости находилось более 700 вакансий токаря. Наиболее лакомые из них предложили на следующих предприятиях:

ОАО “Пинский ОМЗ” — 3500 рублей,

ОАО “Крановый завод” (Слуцк) — 3500 рублей,

Иностранное предприятие “Могилёвское машиностроительное предприятие” — 3000 рублей,

ОАО “Дорстройиндустрия” (Фаниполь) — 3000 рублей,

ООО “Щит” (Минск) — 3000-3500 рублей,

ООО “КомплексКАДБел” (Могилёв) — 3000 рублей,

ООО “Евромаш” (Минск) — 2900-3600 рублей,

ОАО “Управляющая компания холдинга “ММЗ” — 2700 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из частных организаций опубликовала на Интернет-портале государственной службы занятости больше десятка вакансий с зарплатным предложением до 23 тысяч 900 рублей. Журналисты Telegraf.news разузнали, что это за столь щедрый работодатель, и какими навыками нужно обладать, чтобы получать в месяц поистине президентскую зарплату.

До 24 тысяч рублей в месяц. Белорусов позвали на работу с «президентской» зарплатой. Кому готовы столько платить?