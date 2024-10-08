Зарплата - 19,7 тыс. Борисовский завод медпрепаратов опубликовал вакансию инженера. Кого еще ищут?

Опубликовано: 08.10.2024 12:23 , Обновлено: 13.11.2024

Борисовский завод медицинских препаратов опубликовал на портале государственной службы занятости вакансию инженера-технолога с зарплатой 19 740 рублей. Посмотрели, какие еще сотрудники нужны предприятию и сколько им пообещали платить ежемесячно.

В описании к вакансии инженера-технолога указано лишь одно требование - высшее образование. Работа трехсменная на территории предприятия в Борисове.

Скриншот: gsz.gov.by

Вероятно, размер зарплаты - 19 740 рублей - указали с ошибкой (предположительно, имелось в виду 1974), так как для других вакансий сумма вознаграждения значительно ниже. К примеру, зарплата для инженера-программиста - 1617 рублей. От кандидата требуется высшее образование, работать нужно будет в одну смену.

Также завод ищет электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда. Ему предложили зарплату 1635 рублей. У кандидата должно быть профессионально-техническое образование, режим работы у сотрудника трехсменный.

Кроме того, фармацевтическому предприятию требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Зарплата для него - 1648 рублей. Также указано только одно требование - профессионально-техническое образование, работа трехсменная.

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Вот какие еще вакансии и зарплаты предложил Борисовский завод медпрепаратов:

транспортировщик - 1300 рублей,

рублей, уборщик производственных и служебных помещений - 1128 рублей,

рублей, аппаратчик приготовления стерильных растворов - 1300 ,

, мойщик посуды и ампул - 1290 ,

, машинист расфасовочно-упаковочных машин - 1400 ,

, провизор - 1628 ,

, аппаратчик приготовления химических растворов - 1074 ,

, системный администратор - 1625 ,

, слесарь-сантехник - 1450 - 1600 рублей,

- рублей, изготовитель драже - 1350 - 1400 ,

- , гранулировщик - 1900 ,

, химик - 1617 ,

, повар - 1120 ,

, водитель автомобиля - 1250 ,

, штукатур - 1150 .

[info_b]И не только. Полный перечень - на сайте государственной службы занятости. [/info_b]

Слесарь с зарплатой 14,7 тыс.

Ранее Telegraf.news писал, что “Брестэнерго” опубликовало на портале службы занятости вакансию слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с зарплатой 14 717 рублей. Как оказалось, такой размер зарплаты указали ошибочно.

В «Брестэнерго» позже рассказали, что отправили в службу занятости официальное письмо, в котором слесарю установили оклад в размере 1417 рублей. Оказалось, что при перепечатке информации сотрудник нечаянно допустил ошибку.

«К моменту выхода данного материала все ошибки устранены, а РУП «Брестэнерго» по-прежнему приглашает на работу слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с окладом 1417 рублей», — добавили на предприятии.

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