Зарплата - 15 тыс. рублей. Белорусам предложили 4 вакансии с одним требованием. Что за работа?
На портале государственной службы занятости (ГСЗ) 28 ноября появилась вакансия слесаря с зарплатой 15 тыс. рублей. Свободно сразу четыре места. Посмотрели, кто разместил вакансии и какие зарплаты пообещали другим работникам.
Сотрудников на должность слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования ищет коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Докторовичи”. Указали только одно требование к кандидату - общее среднее образование.
Работать нужно будет в агрогородке Новые Докторовичи в Копыльском районе Минской области. График односменный.
Отметим, что есть вероятность ошибки в указании размера зарплаты на один ноль. Если посмотреть другие вакансии этого предприятия, то там зарплатные предложения значительно ниже:
- оператор по искусственному осеменению животных и птицы - 1500-2000 рублей,
- тракторист-машинист - 1000-2000,
- ветеринарный врач - 1800,
- кухонный рабочий - 700-1000,
- водитель автомобиля - 1000-2000,
- электрогазосварщик - 800-1000,
- животновод - 900-1000,
- главный ветеринарный врач - 3000,
- зоотехник - 1200 рублей.
До 10,8 тыс. рублей. «Белтелеком» позвал белорусов на работу. Какие вакансии?
Заманчивые зарплаты для слесарей
Ранее Telegraf.news писал, что на портале ГСЗ опубликовали вакансию слесаря с весьма привлекательной зарплатой — от 7500 до 8500 рублей. Работать нужно будет в Гродненской области. Причем к кандидатам на должность указали всего одно требование.
Зарплата — от 7,5 до 8,5 тыс. Белорусам предложили работу слесарем. Какое 1 требование к кандидатам?
Также мы рассказывали, что «Брестэнерго» опубликовало на портале службы занятости вакансию слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с зарплатой 14 717 рублей. Как оказалось, такой размер зарплаты указали ошибочно.
В «Брестэнерго» позже рассказали, что отправили в службу занятости официальное письмо, в котором слесарю установили оклад в размере 1417 рублей. А при перепечатке информации сотрудник нечаянно допустил ошибку.
«К моменту выхода данного материала все ошибки устранены, а РУП «Брестэнерго» по-прежнему приглашает на работу слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с окладом 1417 рублей», — добавили на предприятии.
Зарплата — 15 тысяч рублей. Белорусам предложили вакансию без высшего образования. Кого ищут?