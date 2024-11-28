Зарплата - 15 тыс. рублей. Белорусам предложили 4 вакансии с одним требованием. Что за работа?

Опубликовано: 28.11.2024 19:37 , Обновлено: 28.11.2024

На портале государственной службы занятости (ГСЗ) 28 ноября появилась вакансия слесаря с зарплатой 15 тыс. рублей. Свободно сразу четыре места. Посмотрели, кто разместил вакансии и какие зарплаты пообещали другим работникам.

Сотрудников на должность слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования ищет коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Докторовичи”. Указали только одно требование к кандидату - общее среднее образование.

Работать нужно будет в агрогородке Новые Докторовичи в Копыльском районе Минской области. График односменный.

Скриншот: gsz.gov.by

Отметим, что есть вероятность ошибки в указании размера зарплаты на один ноль. Если посмотреть другие вакансии этого предприятия, то там зарплатные предложения значительно ниже:

оператор по искусственному осеменению животных и птицы - 1500-2000 рублей,

тракторист-машинист - 1000-2000,

ветеринарный врач - 1800,

кухонный рабочий - 700-1000,

водитель автомобиля - 1000-2000,

электрогазосварщик - 800-1000,

животновод - 900-1000,

главный ветеринарный врач - 3000,

зоотехник - 1200 рублей.

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Заманчивые зарплаты для слесарей

Ранее Telegraf.news писал, что на портале ГСЗ опубликовали вакансию слесаря с весьма привлекательной зарплатой — от 7500 до 8500 рублей. Работать нужно будет в Гродненской области. Причем к кандидатам на должность указали всего одно требование.

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Также мы рассказывали, что «Брестэнерго» опубликовало на портале службы занятости вакансию слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с зарплатой 14 717 рублей. Как оказалось, такой размер зарплаты указали ошибочно.

В «Брестэнерго» позже рассказали, что отправили в службу занятости официальное письмо, в котором слесарю установили оклад в размере 1417 рублей. А при перепечатке информации сотрудник нечаянно допустил ошибку.

«К моменту выхода данного материала все ошибки устранены, а РУП «Брестэнерго» по-прежнему приглашает на работу слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с окладом 1417 рублей», — добавили на предприятии.

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