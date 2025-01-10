"За мной жена начала бегать" - Белорус похвастался зарплатой на Брестском мясокомбинате. Сколько за месяц?

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Опубликовано: 10.01.2025 14:41 , Обновлено: 10.01.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором похвастался своей зарплатой на Брестском мясокомбинате. Мужчина утверждает, что в ноябре заработал там 4200 рублей "чистыми". Комментаторы стали просить показать расчетный лист и автор видео сделал это.

“Если ты один из тех людей, которые говорят, что в Беларуси нет денег, что надо валить отсюда, что за границей все бабки, а тут просто нищебродство, то хочу тебя, мой друг, переубедить. Потому что Брестский мясокомбинат дал мне возможность заработать за ноябрь 4200 белорусских рублей”, - утверждает он.

При этом, по словам мужчины, в ноябре у него были ночные смены и “подработки”. “После этой зарплаты за мной не то что жена начала бегать…” - похвастался белорус.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика. [/info_b]

В другом ролике он [link href=“https://www.tiktok.com/@kaban31089/photo/7457981202914479366?_d=secCgYIASAHKAESPgo8Uzm%2FecsX264hRJ4MeQN0Op08JzPC%2FdeVZBf56LIQEpycQEicnGE1tKgropaSMmREqVfj78NKSXUsGtClGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=4c8332806bdc3bcc85d6acbd679a247e7d7bbc5c1c2991f6d3d83ea457b39c60&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7457981202914479366&share_link_id=3023ed24-94d4-46b2-9de6-da9612d3e0cf&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1736506367&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b5836%2Cb2878&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] показал [/link] свой расчетник. В самом вверху написано: “К выплате: 3971,52”. В самом низу сказано о еще одной выплате суммой 229,15 рубля, в комментариях мужчина назвал это авансом. То есть, исходя из этого документа на фото, он получил 4200,67 рубля.

В комментариях под последним роликом разгорелся спор о рабочих часах мужчины за тот ноябрь.

“Я правильно посчитала, 603 рабочих часа за месяц?” - спросила комментаторша.

“166 часов за месяц, посмотри в графе в расчетнике. Пункт “Часы”, - ответил ей автор.

“А ниже глазки опустить? Не? Практически на каждый пункт идут часы. 603 часа рабочих по расчетнику”, - продолжила спрашивать пользовательница TikTok.

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Сколько на самом деле проработал мужчина в ноябре, не понятно. Но если суммировать все часы в соответствующей графе, то действительно выйдет больше 600.

Кто-то решил посчитать оплату за час: “Работяга работает за 3,5 рубля в час, достойная оплата труда. Премия сегодня есть, а завтра могут и не дать”.

В одном комментарии автор видео не стал опровергать эту цифру. В другом на вопрос о ежемесячном получении этих премий он ответил утвердительно.

В комментариях к первому видео некоторые пользователи TikTok не верили в реальность расчетника. “Посчитайте, вменяемый, что написано у вас в расчетном. Просчитался при составлении этой липы?” - поинтересовалась комментаторша, спрашивая про количество отработанных часов.

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“Хорошо, если год сможешь так работать. А жить когда, в перекуре??” - задался вопросом еще один пользователь TikTok.

Кстати, работает мужчина, с его слов, грузчиком на этом мясокомбинате.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский молочный завод № 1, предприятия “Молочный мир” на Гродненщине и “Молочные горки” на Могилевщине опубликовали на портале государственной службы занятости почти 500 вакансий. Посмотрели, кто кого ищет и где пообещали зарплаты до 6962 рублей.

Зарплаты — до 6962 рублей. Белорусские молокозаводы опубликовали почти 500 вакансий. Кого ищут?