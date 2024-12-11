"Ищут рабов" - Белорусская модель пожаловалась, что не может найти работу. В TikTok предложили варианты

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Опубликовано: 11.12.2024 14:52 , Обновлено: 11.12.2024

Белорусская модель Полина Хвойницкая опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на вакансии, которые, с ее слов, сейчас предлагают на сервисах по поиску работы. Она возмутилась низкими зарплатными предложениями. В комментариях развернулись дискуссии, люди начали предлагать девушке варианты работы.

“Я на грани истерики. Меня зовут Полина, я модель из Беларуси, снимаюсь для брендов и не только. И сейчас я нахожусь в поиске работы, пока не улетела куда-то на контракт. И я просто в шоке”, - поделилась она.

Девушка утверждает, что две недели (на момент 21 ноября) искала работу на сервисах rabota.by, hh.ru и не только. “Что я нашла? Ровным счетом ничего нормального. Я хожу на собеседования, и как раз таки собеседования - это очень интересная штука”, - продолжила автор ролика.

Она пожаловалась, что на предлагаемых вакансиях “оклада никакого в основном нет, или он самый минимальный”. “Я в негодовании. Что происходит сейчас вообще с этими вакансиями? Как будто мир сошел с ума, и ищут рабов”, - возмутилась модель.

“Тоже мне модель!!! Это мама в голову вбила, [что] модель!!” - считает одна комментаторша.

“Хорошая работа передается по наследству или по блату”, - утверждает другая. Впрочем, кто-то с ней не согласился, а кто-то считает, что “еще и через постель” работу дают.

Еще одна пользовательница TikTok решила поддержать автора видео: “Как я тебя понимаю! На rabota.by одни тираны и абьюзеры. Условия и требования не соответствуют зарплате совершенно … А как общаются работодатели! Так и хочется корону с их головы скинуть”.

“На rabota.by 10% нормальных вакансий, остальные 90% - как будто в СССР, работать на износ за три копейки”, - поделилась видением другая комментаторша.

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Кто-то из работодателей в комментариях пожаловался, что “все мозги будто уехали” и не найти специалистов с хорошим образованием и опытом. “Просто все хотят с опытом. А где его взять, если без опыта не берут? Замкнутый круг какой-то”, - ответили в комментариях.

Конечно, нашлись и те, кто предлагал девушке альтернативную работу: “А на завод слабо? Там берут”. На это автор ролика ответила, что действительно “слабо”, так как хочет сохранить здоровье.

“А на заводе что? Большие деньги, хорошие условия? Работала, знаю, что там ничего хорошего, а если еще на тебе дети, которых в сады, в школы, кружки и обратно, то и на завод не устроиться”, - рассказала в этой ветке комментариев пользовательница TikTok.

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“Не обманывай! Очень много хорошей работы! Плиточник с зарплатой от 5000 рублей, на завод требуются рабочие, иди в центр занятости и на бесплатные курсы!” - посоветовал еще один юзер.

Кто-то же предложил поработать девушке на складе Wildberries. “Иначе надо быть спецом в чем-то”, - считает комментатор.

“Я с высшим образованием, опытом работы в транспортной сфере 10 лет, на удаленке - три года, и в компании А1… Искала работу год!! И знаете, причины отказа - потому что мне уже 40 лет. Просто маразм!” - поделилась еще одна пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости (ГСЗ) 28 ноября появилась вакансия с зарплатой 15 тыс. рублей. Свободно сразу четыре места. Посмотрели, что за вакансия и какие зарплаты пообещали другим работникам организации.

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