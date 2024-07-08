"За копейки" - Лукашенко призвал "близких друзей из Украины и России" покупать земли в Беларуси. А белорусов?

Опубликовано: 08.07.2024 11:20 , Обновлено: 09.07.2024

Александр Лукашенко 6 июля в своём приветственном слове на республиканском празднике "Купалье" призвал "близких друзей из Украины и России" наравне с белорусами покупать "за гроши" участки земли в Беларуси. "Делайте это сейчас, завтра будет поздно," - заявил белорусский президент.

Покупать участки Лукашенко предложил для того, чтобы “восстановить средние и совсем маленькие деревушки”. По его словам, это “прекрасные места, чудо места”, которые “не должны погибнуть”.

“Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена”, - заявил Лукашенко.

По его мнению, возрождением “неперспективных” белорусских деревенек должны горожане, предложив им выкупать участки под дачи, чтобы их дети могли “ходить босиком по земле”.

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“Ведь это 40-50 соток земли - это немалый кусок. В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40-50”, - указал на очевидное преимущество такого варианта Лукашенко.

Он также объяснил, почему желающим приобрести участки в белорусском селе следует поторопиться.

“Потому что завтра этих участков уже не будет, потому что Беларусь стала тихим и спокойным, уютным уголком для россиян и украинцев”, - процитировала Лукашенко его Администрация, отметив, что граждане соседних государства “с удовольствием приобретают здесь землю” и приезжают в Беларусь “за спокойствием и тишиной”.

[info_b]Отметим, что в Беларуси существует Единый реестр пустующих домов, в котором можно найти информацию о ветхой и брошенной недвижимости, выставленной на продажу за относительно небольшие деньги.

В реестр попадают, в частности, брошенные дома – если за ними никто не следит три и более года. Если властям не удаётся разыскать владельцев таких домов, через какое-то время их выставляют на аукцион. Стартовая цена, как правило, стартует с одной базовой величины, что на сегодня составляет всего 40 рублей. Впрочем, на деле заплатить придётся больше, но всё равно в разы меньше, чем приобрести готовую к проживанию дачу с большим участком.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что чиновники итальянского региона Тоскана пообещали заплатить от 11 до 32 тыс. долларов тем, кто пожелает переехать в итальянскую глубинку, но, как водится, в новой государственной программе “Резиденция в горах” есть “пару нюансов”. Некоторые белорусы также претендовать на участие в программе и стать обладателем итальянского “домика в деревне”.

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