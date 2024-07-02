Италия предложила 32000 долларов тем, кто переедет жить в Тоскану. Кто из белорусов может претендовать?

Опубликовано: 02.07.2024 08:40 , Обновлено: 02.07.2024

Чиновники итальянского региона Тоскана пообещали заплатить от 11 до 32 тыс. долларов тем, кто пожелает переехать туда, но, как водится, в новой государственной программе "Резиденция в горах" есть "пару нюансов". Посмотрели, могут ли белорусы претендовать на участие в программе и стать обладателем итальянского "домика в деревне".

В общей сложности бюджет программы составляет 2,8 млн евро (или чуть больше 3 млн долларов США). Эту сумму тосканские чиновники готовы потратить на то, чтобы стимулировать людей переезжать в сельскую местность. Средства из фонда пообещали выдавать на приобретение жилья в Тоскане и ремонт дома. За счёт гранта можно покрыть до 50% затрат на ремонт.

Ключевым нюансом программы является то, что заявитель должен сделать приобретаемую недвижимость своим основным домом, то есть купить домик “под дачу” в итальянской деревушке в регионе, известном своим романтическим флёром, сухим красным вином, средневековой архитектурой и оливковыми рощами, не получится, сообщило издание Business Insider.

По словам авторов программы, её целью является “повторное заселение и социально-экономическое возрождение горных территорий” Тосканы и “противодействие маргинализации” региона. В программе участвует 76 небольших итальянских городов с населением до 5000 человек. В их числе оказались Сан-Кашано-дей-Баньи, известный своими термальными бассейнами и Капрезе Микеланджело, родина величайшего художника эпохи Возрождения, а также живописный остров Капрайя Изола в Тосканском архипелаге.

[info_b]Согласно проведенному госорганами Италии исследованию от 2016 года, в стране проживает наименьшая в Европе доля детей в возрасте до 15 лет. Демографический кризис в Италии настолько серьезен, что почти 2500 итальянских городов фактически оказались на грани вымирания и не едва ли протянут более 25 лет, если ситуация не изменится кардинальным образом.

В 2023 году телеканал CNN сообщил, что по всей Италии существует более 6000 деревень-призраков, опустевших из-за миграции и стихийных бедствий.[/info_b]

Могут ли белорусы прикупить домик в итальянской деревне?

По данным издания, на выделение грантов на приобретение жилья в Тоскане могут рассчитывать не только итальянца, но и жители стран Евросоюза, а также стран, не входящих в ЕС, но при соблюдении ряда условий. Во-первых,поучаствовать в программе могут лишь те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Италии на протяжении минимум 10 лет. Во-вторых, как упоминалось ранее, заявители обязаны будут использовать приобретённую в Тоскане собственность в качестве своего основного места жительства.

Прием заявок на участие в программе завершится 27 июля.

Отметим, что это не первая подобная программа итальянских властей. С 2018 года власти различных горных регионов Италии предлагали новым жителям переезжать в заброшенные города, а дома выставляли на продажу по символической цене в 1 доллар. Это, по данным Business Insider, привлекло в страну толпы эмигрантов, которые стекались в страну и скупали заброшенные объекты недвижимости.