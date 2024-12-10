"Я вам переведу 16 копеек" - Не все белорусы согласились с предложением МАРТ требовать это от магазинов

🎥 Видео

Опубликовано: 10.12.2024 16:04 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok появилось видео недовольной покупательницы одного из столичных магазинов. Девушка заявила, что цена на выбранный ею товар отличалась на ценнике и на кассе. Комментаторы предложили ей несколько вариантов действий в такой ситуации - далеко не все из них соответствовали официальным рекомендациям белорусского МАРТ.

Видео у себя в аккаунте опубликовала белоруска под ником katerinafroska и меньше чем за сутки оно набрало почти 300 тыс. просмотров. Больше тысячи комментариев под роликом говорит о том, что тема эта по-прежнему остаётся актуальной для многих.

По словам автора ролика, с неприятной ситуацией она столкнулась в одном из минских магазинов сети “Евроопт”. Девушка выбрала фруктовое пюре за 1,49 рубля, однако на кассе оказалось, что цена на товар выше на 16 копеек - 1,65 рубля. По словам автора, именно такая цена пробивается как по штрих-коду на товаре, так и по коду, напечатанному на ценнике, который стоял на полке.

Между тем, буквально днём ранее начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик комментировала подобную ситуацию. По её словам, в таким случае покупатель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике. В ведомстве также озвучили алгоритм действий для покупателей, если продавец отказывается это сделать.

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Именно так предлагали поступить автору ролика и многие комментаторы, отметившиеся под видео. Однако, немало было и тех, кто “впечатлился” эмоциональностью возмущенного автора, которая обвинила магазин в “обмане”. Многие встали на сторону продавцов, указывая на нехватку сотрудников в магазинах, которые порой просто не успевают сменить ценники после очередной переоценки.

“Никто никого не обманывает. Пришла переоценка. Не успели поменять. А ценников на переоценке бывает 1000 штук. Попробуй успеть на кассе посидеть, товар выставить, ценники поменять, сроки отследить”, - объяснила одна из зрительниц.

“Скажите спасибо ,что вообще стоял ценник, скоро некому будет вас обманывать, стоимость товара узнаете только на кассе и то самообслуживания”, - с иронией написала другая.

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“Скиньте карту я вам переведу 16 копеек”, - и вовсе предложила третья.

Впрочем, на это другие комментаторы резонно заметили, что “дело не в цене”.

“Если каждый будет в день закидывать по 16 копеек, то представьте, сколько получится к концу месяца просто из воздуха”, - отметил один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что МАРТ с 1 октября 2024 по 1 мая 2025 года установило предельно максимальные розничные цены на картофель, свёклу, морковь (за исключением мытой), белокочанную капусту, репчатый лук, яблоки и огурцы. В случае, если овощи дороже, чем надо, в МАРТ предложили сообщать об этом на «горячую линию».

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