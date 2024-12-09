Цена на этикетке и на кассе различаются? В МАРТ Беларуси объяснили, по какой обязаны продать товар

Опубликовано: 09.12.2024 11:29 , Обновлено: 09.12.2024

По какой цене магазин обязан продать товар, если его цена, пробитая на кассе, отличается от той, которая указана на ценнике, размещённом на стеллажах? Ответ на этот вопрос дала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик.

С подобными ситуациям время от времени сталкиваются покупатели белорусских магазинов. Как правило, стоимость товара, которую пробивают на кассе, оказывается выше той, что была указана на ценнике. Кассиры, как правило, списывают всё на то, что товароведы, которые отвечают за выкладку товара в торговом зале, просто не успели сменить ценники на новую партию.

Однако, как в таких случаях действовать покупателям - требовать продать товар по той цене, на которую рассчитывал, выбирая продукты на полках, или смириться с дополнительными незапланированными тратами? Точку в заочном споре продавцов и покупателей поставили в МАРТ.

В комментарии агентству “Минск-Новости” Инна Гаврильчик пояснила, что в этом случае на сторону покупателей становится Закон “О защите прав потребителей”. В соответствии с ним, продавец обязан “довести до сведения покупателя достоверную информацию о стоимости товара”, то есть он отвечает за то, чтобы на ценнике была указана точная информация.

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За собственную ошибку продавцу придётся платить из своего кармана, а не перекладывать эту проблему на кошелёк покупателя, то есть продать товар обязаны именно по той цене, которая указана на ценнике, даже если фактически стоимость купленного товара уже подорожала.

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Если магазин отказывается продавать товар в таком случае, представительница МАРТ рекомендовала действовать по следующему алгоритму:

сфотографировать ценник на товар,

сделать запись в Книге замечаний и предложений, зафиксировав тот факт, что вам отказались продать товар по цене, указанной на этикетке,

подать жалобу в МАРТ.

“Её рассмотрят и в случае подтверждения нарушения примут соответствующие меры”, — заверила Гаврильчик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что МАРТ с 1 октября 2024 по 1 мая 2025 года установило предельно максимальные розничные цены на картофель, свёклу, морковь (за исключением мытой), белокочанную капусту, репчатый лук, яблоки и огурцы. В случае, если овощи дороже, чем надо, в МАРТ предложили сообщать об этом на “горячую линию”.

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