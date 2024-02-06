"Когда рубли прибавляешь, еще одна фишка есть" - Белоруска поделилась видео, как в "магазинах обманывают покупателей". Сотни зрителей поспорили

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Опубликовано: 06.02.2024 13:03 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусская TikTok-блогер l.mihailovskaya поделилась со своими подписчиками видео из магазина, в котором показала, как там "обманывают покупателей". Однако, ни возмущённых, ни сочувствующих отзывов девушка не получила - зрители (а видео уже посмотрели больше 1,3 млн человек, сотни из которых не преминули оставить комментарий) объяснили, где "просчиталась" сама автор ролика.

Автор ролика поделилась со своими подписчиками занятным наблюдением из личного опыта. По её словам, совершая покупки в магазине , она “в голове немного приценивается”.

“То стоит один рубль, там два рубля, там три рубля.. И в общей сумме в моей голове выходит ну максимум рублей 50. Но тут я прихожу на кассу, мне всё пробивают и говорят: ” С Вас 100 рублей”. И в моей голове просто не укладывается, откуда такие цифры!? Я брала всё по-минимуму”, - рассказала девушка, отметив, что “что-то тут нечисто”.

Однако пользователи быстро заметили, какая ошибка закралась в расчёты девушки и объяснили, почему сами магазины здесь ни при чём и никакого обмана нет, а ей следовало бы вспомнить школьную программу по математике, где объяснялись правила округления чисел.

“Там, когда рубли прибавляешь, еще одна фишка есть))) надо копейки учитывать”, - пояснил ей один из зрителей.

“Если ценник 1,99, а ты считаешь как рубль, тогда это уже проблема не магазина”, - заявил другой.

При этом один из пользователей соцсети отметил, что “так ну оччень многие считают”, а потом устраивают “разборки на кассах”. Кто-то посоветовал девушке во избежание таких проблем ходить в магазин с калькулятором, а некоторые дали более практичные и легко реализуемые советы. Например, всегда округлять копейки в большую сторону, вопреки правилам математики, и тогда на кассе “всегда будешь платить меньше, чем насчитал”.

“Настраивайте себя лучше на 100 рублей, чтобы на кассе вам сказали “с вас 70 рублей”, тогда не будет обидно”, - посоветовал один из комментаторов.

При этом в комментариях немало историй с примерами того, как магазины, как минимум, вводят покупателей в заблуждение. Главным образом комментаторы жаловались на так называемую “пересортицу” - когда товары на полках стоят не на своих местах. В результате покупатель берёт товар, под которым указана одна цена, а на кассе выясняется, что на деле он стоит дороже. Чтобы избежать таких казусов, опытные покупатели советуют проверять номера штрих-кодов на товаре с тем, который указан на ценнике, либо воспользоваться специальным считывателем штрих-кодов, которые установлены во многих крупных торговых центрах.

Ещё одна полезная рекомендация - проверять чеки непосредственно на кассе, в зоне видимости камер. Ведь продавцы - тоже люди и никто не застрахован о того, что вместо 1 пачки молока вам пробьют 10. Этот случайно пробитый кассиром нолик вряд ли останется незамеченным, когда вы получите чек, а указав продавцу на ошибку на месте, не отходя от кассы, получить компенсацию получится быстрее и проще.

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