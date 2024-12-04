В ЕАБР дали прогноз, как подешевеет доллар в Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 04.12.2024 09:00 , Обновлено: 04.12.2024

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) дали свой прогноз по курсу доллара в Беларуси в 2025 году. По их мнению, он будет ниже, чем тот, который установился на начало декабря.

Согласно обновлённому макроэкономическому прогнозу ЕАБР, который планируется официально презентовать 5 декабря, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в 2025 году будет на уровне 3,38 рубля , передало агентство Sputnik.

Это на 5% ниже того курса, который установлен Нацбанком на сегодняшний день, однако чуть выше, чем тот курс доллара, который заложили белорусские специалисты при формировании государственного бюджета на будущий год.

По мнению аналитиков ЕАБР, в следующем году Беларуси ждёт рост дефицита внешней торговли. По их словам, это будет вызвано “ограниченными возможностями роста экспорта” и сохраняющимся спросом на импорт. Всё это, по мнению специалистов, выльется в “умеренное ослабление белорусского рубля к доллару”. Поддерживать национальную валюты, по их словам, будут главным образом физлица и нерезиденты, которые будут сдавать иностранную валюту.

Напомним, что по итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,8 копейки - до 3,5227 рубля (или -0,23%). Днём ранее, 2 декабря, падение было более значительным: почти на 4 копейки.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские банки и компании в расчётах своих бюджетов на будущий год заложили более высокие показатели среднегодового курса - от 3,45 рубля до 3,53 рубля за доллар. Тогда как правительство рассчитывает на то, что курс будет держаться на уровне 3,35-3,37 рубля за доллар.

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