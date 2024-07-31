Головченко пообещал белорусам рост зарплат на 4,7% в 2025 году. А какую инфляцию?

Опубликовано: 31.07.2024 16:28 , Обновлено: 31.07.2024

В среду, 31 июля, на заседании Президиума Совета министров Беларуси рассмотрели пакет прогнозных документов на 2025 год. Премьер-министр Роман Головченко на встрече рассказал, как, согласно прогнозам правительства, в следующем году изменится уровень доходов белорусов, на сколько вырастут зарплаты и что будет с ценами и тарифами на услуги.

Головченко потребовал от Совмина, чтобы прогноз социально-экономического развития Беларуси на будущий год учитывал утверждённой ранее пятилетней Программы социально-экономического развития страны и отвечал требованиям “экономической безопасности и устойчивости государства” и способствовал росту благосостояния белорусов.

Важнейшие целевые параметры развития, предложенные Совмином, Головченко назвал “традиционно напряжёнными”, но подчеркнул, что они “оправданы в условиях продолжающейся мобилизации экономики”.

Премьер-министр заверил, что при выполнении предложенной программы правительству в 2025 году удастся добиться роста доходов белорусов на уровне 104%, реальных зарплат - на уровне 104,7%.

Рост экономики в 2025 году, по словам Головченко, должен быть обеспечен на уровне 104,1% за счёт трёх основных задач:

активное инвестиционное развитие,

наращивание объёма экспорта товаров и услуг,

контроль над инфляцией.

Касательно последнего пункта, Головченко заявил, что цены на товары и услуги в Беларуси в следующем году должны вырасти не более чем на 5% относительно уровня 2024 года.

Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на днях рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. Речь идёт о подакцизных товарах, услугах ЖКХ и транспорта.

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