Головченко пообещал белорусам рост зарплат на 4,7% в 2025 году. А какую инфляцию?
В среду, 31 июля, на заседании Президиума Совета министров Беларуси рассмотрели пакет прогнозных документов на 2025 год. Премьер-министр Роман Головченко на встрече рассказал, как, согласно прогнозам правительства, в следующем году изменится уровень доходов белорусов, на сколько вырастут зарплаты и что будет с ценами и тарифами на услуги.
Головченко потребовал от Совмина, чтобы прогноз социально-экономического развития Беларуси на будущий год учитывал утверждённой ранее пятилетней Программы социально-экономического развития страны и отвечал требованиям “экономической безопасности и устойчивости государства” и способствовал росту благосостояния белорусов.
Важнейшие целевые параметры развития, предложенные Совмином, Головченко назвал “традиционно напряжёнными”, но подчеркнул, что они “оправданы в условиях продолжающейся мобилизации экономики”.
Премьер-министр заверил, что при выполнении предложенной программы правительству в 2025 году удастся добиться роста доходов белорусов на уровне 104%, реальных зарплат - на уровне 104,7%.
Рост экономики в 2025 году, по словам Головченко, должен быть обеспечен на уровне 104,1% за счёт трёх основных задач:
- активное инвестиционное развитие,
- наращивание объёма экспорта товаров и услуг,
- контроль над инфляцией.
Касательно последнего пункта, Головченко заявил, что цены на товары и услуги в Беларуси в следующем году должны вырасти не более чем на 5% относительно уровня 2024 года.
Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на днях рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. Речь идёт о подакцизных товарах, услугах ЖКХ и транспорта.
В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года
Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне специалисты Евразийский банк развития (ЕАБР) улучшили свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год. Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%.
ЕАБР улучшил прогноз экономического роста Беларуси. Что повлияло на рост потребительской активности?
Кроме того, в ЕАБР объяснили, за счёт чего сейчас в Беларуси обеспечивается рост уровня зарплат и на что это будет влиять в перспективе.
В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты