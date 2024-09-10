Белстат рассказал, что из продуктов подешевело в августе почти на 6%. Как изменились цены в Беларуси за год?

Опубликовано: 10.09.2024 13:46 , Обновлено: 10.09.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что потребительские цены на товары и услуги в августе 2024 года в сравнении с июлем упали на 0,1%. Причем на продовольственные товары зафиксировали снижение на 0,3%, а вот на непродовольственные - подорожание на 0,1%.

Судя по данным Белстата, подорожали за месяц и услуги в стране - на 0,2%. А вот как выросли цены за год в Беларуси:

на продовольственные товары - +7,3% ,

, непродовольственные - +4,4% ,

, услуги - +6% .

Скриншот: belstat.gov.by

Также Белстат рассказал подробно, как изменились в августе в сравнении с июлем 2024-го цены на те или иные товары и услуги:

фрукты - -5,9% ,

, пиломатериалы хвойные - +1,4% ,

, услуги воздушного транспорта - +4,5% ,

, овощи - -4,8% ,

, печатные издания - +1,1% ,

, услуги такси - +3,3% ,

, масло растительное - +2,5% ,

, парфюмерно-косметические товары - +0,5% ,

, санаторно-оздоровительные услуги - -1,1% ,

, макаронные изделия - +1,2% ,

, синтетические моющие средства - -1% ,

, услуги международного туризма - -0,8% .

Скриншот: belstat.gov.by

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси за год выросла стоимость шоколада на 19,38% и шоколадных конфет на 19,43%, исходя из данных Белстата. В госконцерне “Белгоспищепром” заверили, что на Новый год белорусы смогут приобретать эти кондитерские изделия по “доступной цене”.

«Разве потребитель ощутил резкий скачок цены? Нет, скорее, не особо и заметил. А все потому, что кондитерские фабрики прилагают максимум усилий по снижению издержек и оптимизации затрат», - сказал зампред концерна Александр Кижук.

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Также мы писали, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов 4 сентября анонсировал новую систему регулирования цен. Разработать ее пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, “который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа”.

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