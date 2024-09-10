Белстат рассказал, что из продуктов подешевело в августе почти на 6%. Как изменились цены в Беларуси за год?
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что потребительские цены на товары и услуги в августе 2024 года в сравнении с июлем упали на 0,1%. Причем на продовольственные товары зафиксировали снижение на 0,3%, а вот на непродовольственные - подорожание на 0,1%.
Судя по данным Белстата, подорожали за месяц и услуги в стране - на 0,2%. А вот как выросли цены за год в Беларуси:
- на продовольственные товары - +7,3% ,
- непродовольственные - +4,4% ,
- услуги - +6% .
Также Белстат рассказал подробно, как изменились в августе в сравнении с июлем 2024-го цены на те или иные товары и услуги:
- фрукты - -5,9% ,
- пиломатериалы хвойные - +1,4% ,
- услуги воздушного транспорта - +4,5% ,
- овощи - -4,8% ,
- печатные издания - +1,1% ,
- услуги такси - +3,3% ,
- масло растительное - +2,5% ,
- парфюмерно-косметические товары - +0,5% ,
- санаторно-оздоровительные услуги - -1,1% ,
- макаронные изделия - +1,2% ,
- синтетические моющие средства - -1% ,
- услуги международного туризма - -0,8% .
Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси за год выросла стоимость шоколада на 19,38% и шоколадных конфет на 19,43%, исходя из данных Белстата. В госконцерне “Белгоспищепром” заверили, что на Новый год белорусы смогут приобретать эти кондитерские изделия по “доступной цене”.
«Разве потребитель ощутил резкий скачок цены? Нет, скорее, не особо и заметил. А все потому, что кондитерские фабрики прилагают максимум усилий по снижению издержек и оптимизации затрат», - сказал зампред концерна Александр Кижук.
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Также мы писали, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов 4 сентября анонсировал новую систему регулирования цен. Разработать ее пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, “который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа”.
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