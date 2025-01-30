Вышел указ о повышении коммуналки в Беларуси в 2025 году. На сколько процентов?

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Опубликовано: 30.01.2025 18:43 , Обновлено: 30.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января подписал указ, устанавливающий предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2025 год. Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно документу, в 2025 году размер коммунальных платежей для населения, проживающего в «типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими», при условии потребления услуг по нормативу, должен увеличиться на 21 рубль, что соответствует 0,5 базовой величины.

Год назад этот показатель составлял 173,15 рубля, следовательно, после повышения он достигнет 194,15 рубля. Таким образом, рост составил 12,13% .

Пресс-служба президента, в свою очередь, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/ukazom-prezidenta-v-belarusi-ustanovleny-predel-no-dopustimye-tarify-na-zku-na-2025-god” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link], что для семьи из трёх человек, где два человека работают и получают среднюю зарплату по стране, доля расходов на коммуналку составит 3,8 %. А для семьи из двух пенсионеров — 8,3 %.

Повышение тарифов запланировали в два этапа:

С 1 января 2025 года на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, тарифы вырастут на 17,05 рубля .

. С 1 июня 2025 года тарифы на тепловую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения вырастут на 3,95 рубля .

Кроме того, указ обязал правительство оказывать поддержку населению через предоставление безналичных жилищных субсидий. Эти субсидии доступны гражданам и семьям, у которых ежемесячные коммунальные платежи превышают 20% от их среднемесячного совокупного дохода в городах и 15% в сельской местности.

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