Лукашенко отменил правило повышения тарифов ЖКХ не более, чем на 5 долларов в год

💼 Официально

Опубликовано: 13.06.2023 17:17 , Обновлено: 13.06.2023

Александр Лукашенко 13 июня подписал документ, которым отменил правило для Совмина поднимать тарифы ЖКХ не более, чем на пять долларов в год в эквиваленте.

Что за указ?

Речь про указ №171 «О принятии мер в области ценообразования», который скорректировал некоторые предыдущие указы Александра Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Были внесены изменения в указ от 5 декабря 2013 года №550, согласно которым предусмотрено, что максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги теперь не должен превышать 0,5 базовой величины (вместо ранее установленного долларового эквивалента).

Деньги соберут даже с отказавшихся. В ЖКХ рассказали, за что белорусам придется платить после ремонта подъезда

Как было раньше?

Ранее в МАРТ пояснили, что ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ для населения осуществляется при соблюдении принципа: “Ежегодный платеж по типовой 2-х комнатной квартире площадью 48 м² с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг (далее – типовая квартира) не должен увеличиться более чем на пять долларов США в эквиваленте”.

Как стало?

Согласно принятому указу, услуги не должны повышаться более, чем на 0,5 базовой величины в год. В настоящий момент базовая величина составляет 37 рублей. То есть 0,5 базовой (18,5 рубля) по курсу Нацбанка на 13 июня составляет 6,22 доллара.

Таким образом, Александр Лукашенко поднял лимит ежегодного повышения коммуналки на 24,4%.

За что выписали 18 штрафов? ЖКХ Минска устроило рейды на владельцев собак

Ранее Телеграф писал про второй этап повышения цен. Еще в апреле глава МАРТ Алексей Богданов заявил, что в июне состоится второй этап повышения тарифов ЖКХ в 2023 году. По его словам, в первую очередь вырастет цена отопления и горячей воды.

«Первый этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения реализован с 1 января 2023 года. Второй запланирован на июнь 2023 года, когда в межсезонный период будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения (рост 12,7%)», — рассказал чиновник.

В МАРТ напомнили о скором повышении коммуналки. Что вырастет на 12,7%?