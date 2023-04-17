ВВП Беларуси упал за три месяца на 2,1%

Опубликовано: 17.04.2023 16:42 , Обновлено: 17.04.2023

В Национальном статистическом Комитете (Белстат) сообщили 17 апреля, что ВВП Беларуси упал за первые три месяца 2023 года на 2,1%. По данным ведомства, объем ВВП в текущих ценах составил 46,5 млрд рублей.

Если судить по тому, что в феврале сокращение ВВП было на уровне минус 3,6%, то март показал снижение темпов падения экономики Беларуси. В январе 2023 года ВВП Беларуси и вовсе сократился на 5%. Тогда падение ускорилось по сравнению с декабрем 2022 года, когда экономика страны показала снижение на 4,7%.

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Впрочем, показатель за март на уровне -2,1% все ещё далек от планов Совмина. В 2023 году чиновниками в правительстве запланирован прирост ВВП на 3,8%. В связи с чем премьер-министр Беларуси Роман Головченко 17 марта пообещал, что уже в марте экономика покажет рост по сравнению с прошлым годом, хотя за первый квартал ВВП будет все ещё в минусе.

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Ранее, 27 марта, в Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили, что падение ВВП в Беларуси в начале этого года было “обусловлено высокими показателями первых месяцев 2022 года”. Как всем известно, рост или падение ВВП высчитывают, сравнивая с показателями прошлого года. В ЕАБР рассказали, что по мере того, как январь и февраль 2022 года перестанут использоваться для сравнения, ВВП Беларуси начнет показывать рост. Ведь в прошлом году весной началось серьезное падение ВВП.

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