Иосуб рассказал, что нужно, чтобы планы Совмина по росту ВВП на 3,8% сбылись

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.11.2022 13:05 , Обновлено: 18.01.2023

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб оценил планы Совета министров Беларуси по росту ВВП на 3,8%. Такой показатель утвержден в документе о плановых параметрах экономики на 2024 год.

По мнению экономиста, «для такого сильного роста [ВВП], к сожалению, пока не видно никаких причин». Он отметил, что опору можно сделать на внешнюю торговлю и экспорт.

Однако, Иосуб убежден, что пока «ждать в следующем году какого-то значительного роста цен на экспортируемую продукцию не приходится».

«Для того, чтобы вырасти за счет этого фактора, нужно чтобы цены не просто остались на нынешнем высоком уровне, нужно чтобы они значительно выросли», — сказал он.

Иосуб подчеркнул, что «если этого не произойдет, то причин для значительного роста экспорта не будет» и «соответственно не будет причин для значительного роста ВВП».

Напомним, Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2024 год. Согласно им, ВВП должен вырасти на 3,8%.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%

Тем временем в Евразийском банке развития (ЕАБР) опубликовали свой макроэкономический прогноз для стран ЕАЭС. В нем говорится, что ВВП Беларуси не сможет вырасти больше, чем на 0,3%.

В ЕАБР спрогнозировали рост ВВП Беларуси в 2023 году только на 0,3%