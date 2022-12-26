Головченко назвал падение ВВП на 4% достойным результатом

Опубликовано: 26.12.2022 13:54 , Обновлено: 18.01.2023

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что ВВП Беларуси по итогам 2022 года упадет на 4%. Пока, по данным Белстата, ВВП упал на 4,7%. И этот показатель держится без изменений за октябрь-ноябрь.

Впрочем, даже падение на 4% Роман Головченко считает хороши результатам. Об этом можно сделать вывод из его слов: “Те, кто проводил операцию против нас, опирались на расчеты, оценивая предполагаемое влияние санкций на страну. Мы тоже проводили свои расчеты и знали, что треть ВВП была поставлена под угрозу”.

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Таким образом, чиновник намекнул, что ВВП мог упасть и на 33%. Но потом назвал цифру 20%. По его словам, минус 4% меньше минус 20% и обвала экономики Беларуси, на который рассчитывали те, “кто вводил санкции”.

“Нам надо было сработать так, чтобы страна не заметила санкций. Во многом получилось. Беларусь не просто устояла - наша страна достойно справилась с той непростой ситуацией, в которую нас попытались поставить в этом году”, - похвалился Роман Головченко.

“Планы не с потолка” не оправдались

Правда, ещё в августе этого года премьер заявлял, что планирует к концу года выйти на 0% роста или падения ВВП.

“В качестве реалистичной видим для себя задачу выхода на уровень 100% прошлого года (нулевой рост ВВП). Под это обеспечено сейчас всё, в первую очередь финансовые ресурсы”, - сказал Роман Головченко в начале августа, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.

Такой самоуверенности, кажется, не поверил Александр Лукашенко, переспросив: “Вы гарантируете, что вы сработаете по всем перечисленным показателям не ниже уровня прошлого года?”

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На что Роман Головченко ответил уже не так уверенно: “Слово “гарантировать” очень ответственное - я и правительство сделаем всё возможное, чтобы эту задачу выполнить, если не случится каких-то непредвиденных обстоятельств в виде новых санкций или факторов, которые мы пока не можем предвидеть. Планы не взяты с потолка, они обеспечены финансированием ”.