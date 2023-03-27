В ЕАБР расскрыли секрет роста белорусской экономики в ближайшее время

📊 Анализ

Опубликовано: 27.03.2023 09:22 , Обновлено: 27.03.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили 27 марта, что падение ВВП в Беларуси в начале этого года было "обусловлено высокими показателями первых месяцев 2022 года". Как всем известно, рост или падение ВВП высчитывают, сравниваня с показателями прошлого года.

В ЕАБР рассказали, что по мере того, как январь и февраль 2022 года перестанут использоваться для сравнения, ВВП Беларуси начнет показывать рост. Ведь в прошлом году весной началось серьезное падение ВВП.

Вот как выглядела динамика ВВП Беларуси в 2021-2022 годах. Источник: Белстат.

При этом в ЕАБР заявили, что заметили признаки восстановления экономической активности, что выразилось не в таких высоких цифрах падения ВВП. В январе — феврале 2023 года снижение ВВП составило 3,6% (сокращение на 5% в январе). “Ключевой фактор — восстановление положительных темпов роста в промышленности впервые за 13 мес. В феврале 2023 года промышленное производство увеличилось на 0,5% (сократилось на 4,1% в январе и на 3,2% в 2022 года)”, - рассказали в ЕАБР.

В банке назвали “сохранением положительной динамики” также то, что производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в феврале показало рост +2,3% (однако в январе было +3,4%).

Впрочем, в ЕАБР напомнили, что в Беларуси наблюдается негативная динамика грузоперевозок (-33,6% г/г), розничного товарооборота (-4,1% г/г) и инвестиций в основной капитал (-4% г/г).