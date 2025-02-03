Во сколько обойдётся белорусам базовый тариф на мобильную связь? Глава Минсвязи назвал ориентировочную сумму

Опубликовано: 03.02.2025 15:58 , Обновлено: 05.02.2025

Глава Министерства связи и информатизации Константин Шульган назвал ориентировочную сумму, в которую обойдётся белорусам базовый социальный тариф на мобильную связь. Он должен появиться в перечне услуг мобильных операторов уже с 1 апреля этого года.

По словам Шульгана, все операторы сотовой связи уже готовы к введению базового тарифа. Министр рассказал, что при обсуждении вопроса его стоимости с операторами “звучали различные цифры”, но в итоге был выведен некий “усреднённый тариф”, передало госагентство БЕЛТА.

“Мы должны понимать, что это как раз базовый, можно сказать, усредненный тариф, который позволяет человеку нормально общаться. Стоить он будет приблизительно 12 рублей”, - заявил Шульган.

Он также отметил, что впоследствии базовый социальный тариф может быть изменён, но заверил, что утверждённые правительством технические параметры могут измениться лишь “в лучшую сторону”.

“Будем смотреть, насколько он востребован, как наши абоненты оценят его. Несмотря ни на что, такой тариф должен быть”, - заявил глава Минсвязи.

Напомним, согласно постановлению Совета министров, в базовый пакет на календарный месяц операторы обязаны будут включать:

200 минут голосового трафика во все сети Беларуси,

2 Гб интернет-трафика,

50 SMS-сообщений.

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В Администрации президента обещали, что стоимость данного тарифа будет контролировать государство и она будет “доступной для всех категорий граждан”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заключило с белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, соглашение, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.

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