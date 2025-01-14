Совмин определил, сколько минут на звонки и гигабайт интернет-трафика включат в базовый пакет услуг сотовой связи

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Опубликовано: 14.01.2025 08:26 , Обновлено: 05.02.2025

Совет Министров Беларуси установил базовый объем услуг сотовой связи, который должны будут предоставлять операторы своим абонентам. Этот минимальный пакет услуг правительство внесло в список социальных стандартов.

Согласно постановлению, в базовый пакет на календарный месяц операторы должны включить:

200 минут голосового трафика во все сети Беларуси,

2 Гб интернет-трафика,

50 SMS-сообщений.

Кроме того, постановление, опубликованное на национальном правовом интернет-портале, определило требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи, а также к качеству этих услуг. В частности, устанавливаются минимальные параметры скорости передачи данных, уровня сигнала и других параметров.

Правительство установило, что в 2025 году средняя скорость интернета по технологии 4G должна быть не менее 35 Мбит/с в Минске и областных центрах, 15 Мбит/с — в районных центрах, городах и посёлках городского типа, а на остальной территории — 7 Мбит/с.

К 2029 году эти показатели должны увеличиться до 70, 60 и 30 Мбит/с соответственно.

Более того, к 2029 году операторов обязали обеспечить «полное покрытие» связью LTE всех магистральных автодорог (категория М), республиканских автодорог (категория Р), железнодорожных линий Орша — Брест, Гудогай — Гомель и Езерище — Жлобин, а также всех населённых пунктов страны с населением не менее 25 человек.

Ранее Telegraf.news называл дату, когда в стране начнёт действовать тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи.

Стало известно, когда в Беларуси заработает базовый тариф на сотовую связь