Лукашенко обязал мобильные операторы ввести базовый социальный тариф для белорусов

Опубликовано: 26.08.2024 17:36 , Обновлено: 05.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", который среди прочего предусматривает введение базового социального тарифа для населения на эти услуги.

По информации пресс-службы Лукашенко, стоимость данного тарифа будет контролировать государство, она “станет доступной для всех категорий граждан”.

Кроме того, глава государства решил установить обязательные для сотовых операторов “требования к качеству и охвату предоставляемых ими услуг”. Если операторы будут нарушать эти требования, их привлекут к ответственности, рассказали в пресс-службе.

Также документ предусматривает обязанность сотовых операторов направлять часть своей прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих и на “иные меры по развитию сетей сотовой связи”. Это, по информации пресс-службы президента, поможет увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

[info_b]Текст указа на момент написания этой новости не опубликовали. Других подробностей по базовому социальному тарифу в пресс-службе не сообщили. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в середине августа два мобильных оператора — life:) и А1 — предупредили население об изменениях в некоторых тарифах и услугах. Они касаются как простых белорусов, так и юридических лиц. К примеру, в life:) решили изменить цены на некоторые тарифные планы и услуги с 27 августа 2024 года.

Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?