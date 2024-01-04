Визовый центр Польши поднял для белорусов цены. Можно ли теперь будет записаться на получение виз?

Опубликовано: 04.01.2024 18:57 , Обновлено: 04.01.2024

Визовый центр Польши VFS Global обновил на своем сайте расценки на услуги по оформлению виз. Тарифы подняли на многие важные услуги.

Так, заполнение визовой анкеты стало стоить стоит 21 рубль (раньше 19 руб). SMS-уведомление о готовности паспорта стало стоить 7 рублей, хотя раньше было 6; Индивидуальная курьерская доставка готового паспорта (Зона 1) стало 22 рубля, было 19; Подача документов на визу с помощью курьерской доставки (Зона 1) стало 80 рублей, было 55.

[info_b]Подробнее ознакомиться со всеми тарифами можно на [link href=“https://visa.vfsglobal.com/blr/ru/pol/additional-services” rel=“noopener” target=“_blank”] сайте [/link] визового центра.[/info_b]

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Скажется ли повышение цен на 10% и более на качестве работы VFS Global пока неясно. Белорусы до сих пор не могут самостоятельно записаться на приём в визовый центр, а агенства требуют за место в очереди от 600 до 1000 рублей. Такое положение вещей вызвало скандал в самой Польше, где сотрудников МИД этой страны обвинили в коррупциии и наживе на продаже мест в очереди в визовые центры. Но ситуация в Беларуси не изменилась.

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Позднее мигранты с Ближнего Востока могли приобрести рабочую визу в Польшу в Минске за 5 тысяч долларов, утверждает польское издание Gazeta.pl. Все благодаря “услугам”, организованным представителями правящей партии PiS в МИД Польши.

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