В три раза дороже прошлогодней? - В Минске начали продавать чернику

Опубликовано: 15.06.2023 14:08 , Обновлено: 10.07.2024

На прилавках Комаровского рынка в Минске на днях появилась первая в этом летнем сезоне черника. Цена на лесную ягоду в этом году белорусов неприятно удивила.

Фотографии первой лесной ягоды, которая на днях появилась в продаже, были опубликованы на неофициальной страничке главного “народного рынка” белорусской столицы.

Цена на лесную ягоду, как сообщил белорусский портал Onliner, совсем не “демократичная” - за маленький стаканчик продавцы просят 15 рублей.

Между тем, в прошлом году, в начале “черничного” сезона такой же стаканчик черники на том же Комаровском рынке стоилвсего 5 рублей, то есть цена на лесную ягоду по сравнению с прошлогодней выросла в три раза.

Впрочем, такую высокую цену легко объяснить практически полным отсутствием предложения на рынке: из-за установившейся на большей части территории Беларуси засушливой погоды в лесах недостаточно влаги, поэтому черники в лесах пока, очевидно, мало.

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Ближайшие прогнозы синоптиков особо оптимизма по поводу улучшения ситуации также не внушают, поэтому не известно, сильно ли упадёт цена лесную чернику в течение сезона.

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Кроме того, попасть в леса многим белорусам сейчас попросту невозможно, не нарушив закона - во всех областях действуют либо частичные ограничения, либо полные запреты на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности. О том, что в лесу сейчас белорусам “делать-то нечего”, а также о том, что в лесу “грибов и ягод крайне мало ввиду длительного отсутствия дождей”, на днях заявил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.

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