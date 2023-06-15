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«Неприлично много дождя» пообещали синоптики на западе Беларуси. А что в остальных районах?

«Неприлично много дождя» пообещали синоптики на западе Беларуси. А что в остальных районах?
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В ближайшие 5 дней, с 16 по 20 июня, в западных районах Беларуси может выпасть "неприлично много дождя". Об этом свидетельствуют глобальные европейские численные модели прогноза погоды ICON и ECMWF. Чего ждать от погоды жителям остальных регионов Беларуси в ближайшие дни, рассказали в Белгидромете.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» опубликовали метеокарты, составленные на основе моделей прогноза погоды ICON и ECMWF. По ним видно, что в ближайшее время жителей западных районов Беларуси порадуют существенные осадки. Однако, остальная территория страны, вероятнее всего, всё ещё будет оставаться во власти засухи.

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Это подтверждает прогноз Белгидрометцентра, согласно которому 16-17 июня погодные условия в Беларуси будет определять главным образом область повышенного атмосферного давления. Синоптики Белгидромета подтвердили, что лишь на юго-западе страны в эти дни будет ощущаться влияние системы атмосферных фронтов, которые в настоящее время смещаются с Карпат.

В пятницу, 16 июня, дожди с грозами прогнозируют лишь в юго-западных районах, на остальной части страны -  без осадков. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от +9 до +16°С, днём - от +18 до +30°С.

В субботу, 17 июня, на большей части территории Беларуси снова будет без осадков, лишь в юго-западных районах синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +17°С, днём - от +18 до +30°С.

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Ранее в Белгидромете сообщили, что почвенная засуха в отдельных районах Беларуси достигла критерия опасного агрометеорологического явления и такие «сложные агрометеорологические условия» в ближайшее время сохранятся в большинстве районов страны.

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