"Даже профессионалы гибнут" - Минлесхоз попросил белорусов не ходить в лес

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Опубликовано: 14.06.2023 10:57 , Обновлено: 14.06.2023

Министерство лесного хозяйства призвало белорусов не посещать леса, пока в стране сохраняется высокий класс пожарной опасности. По словам первого замминистра Александра Драгуна, это может быть небезопасно из-за непредсказуемого характера лесных пожаров, в которых "даже профессионалы гибнут".

Александр Драгун 13 июня заявил, что лесные пожары в стране регистрируют ежедневно уже на протяжении 37 дней - от 8 до 15 очагов возгорания за сутки, а сотрудники лесхозов переведены на круглосуточные дежурства.

“Простой человек, который находится в лесу, даже при задымлении с высокой долей вероятности запаникует и не сможет принять правильное решение, чтобы покинуть лес. Хотел бы призвать граждан, пока не идут дожди и сохраняется высокий класс пожарной опасности, не посещать лес”, - заявил он в интервью БелТА, отметив, что сейчас в лесу “и делать-то нечего: грибов и ягод крайне мало ввиду длительного отсутствия дождей”.

Согласно оперативной карте Минлесхоза, по состоянию на утро 14 июня, беспрепятственно посещать лес можно только на юге Брестской и Гомельской областей. В остальных областях леса либо полностью закрыты для посещений, либо действуют частичные ограничения на посещение лесов. В общей сложности такие ограничения и запреты сейчас введены в 80 районах страны.

Фото: карта запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси, 14.06.2023

Напомним, до 15 июня действует штормовое предупреждение МЧС из-за чрезвычайной пожарной опасности. 5 класс опасности объявлен на большей части территории Минской области, а также в отдельных районах Витебской и Могилевской областей.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

Ранее Телеграф рассказывал, в чем разница между ограничением и запретом на посещение лесов, которые вводятся местными властями по согласованию с МЧС и лесхозами, а также какое наказание грозит белорусам за посещение леса во время действия запрета.