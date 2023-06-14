Опубликовано: 14.06.2023 15:57 , Обновлено: 14.06.2023

В июне в большинстве районов Беларуси местные власти запретили ходить в лес из-за высокой пожароопасности. Однако даже там, где сняли ограничения, грибники жалуются на пустоту. И все, конечно же, из-за отсутствия приличных дождей. Однако у некоторых белорусов получилось встретить подосиновики, но урожай не густой. А вот кому-то повезло собрать целую корзину лисичек. Другие же любители «тихой охоты» обратили внимание на «грибы бессмертия». Что за они и можно ли такие собирать и есть?

Какие грибы выросли в Беларуси в начале июня?

Белорусские грибники часто делятся своими находками в различных тематических группах Вконтакте. Однако в последние дни большинство постов — грустные :(

«Кроме ТСЖ [трутника серно-желтого] — в лесу полный ноль. ? Витебская обл. Лепель», — поделилась печалью Снежана в паблике «Грибы: Грибные войска Беларуси» 14 июня.

А вот Николай 13 июня рассказал, что встретил в Солигорском районе подосиновики. Однако, по его мнению, «несмотря на хорошие дождики, россыпи грибов не предвидится».

«Встречались молоденькие, встречались переростки, но единично. Будем ждать очередных дождей и полноценного грибного сезона», — выразил он надежду.

Коллаж из фотографий Николая Белькевича

Коллаж из фотографий Николая Белькевича

«10.06.2023. Всё, что встретилось грибного. Цветы, трава и птички благоденствуют», — написал Борис и опубликовал фото тарзеты, летних опят, плютеи и клавикороны крыничковидной.

Тарзета

Летние опята

Плютеи

Клавикорона крыничковидная

Энтолома бледноватая

«У нас даже летние опята высохли на корню», — написали пож этими фотографиями в комментариях.

А вот Наталье очень повезло!

«После дождя поехали в лес на разведку. Если честно, не ожидали! Беларусь, юго-восток», — похвалилась она целым ведром лисичек:

«Грибы бессмертия»

Среди новостей о том, что обычных грибов пока не так уж и много, в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси» появилась информация о «грибах бессмертия». Именно так неофициально называют Трутовик лакированный. Также у него есть названия «Рейши» («Гриб духовной силы»), или «Маннэнтакэ» («Десятитысячелетний гриб»), или «Линчжи».

На самом деле трутовик лакированный несъедобен, однако более 2 тыс. лет этот гриб используют в медицине стран Юго-Восточной Азии. Именно оттуда и пошло название «гриб бессмертия».

«Хорошо культивируется; в Японии, Китае и Вьетнаме в промышленных масштабах из трутовика лакированного получают α- и β-глюканы и тритерпеноиды – высокоэффективные биологические вещества, оказывающие положительное влияние на обмен веществ, способствующие защите организма от стресса, имеющие противовирусные, антимикробные, противоопухолевые, иммуномодулирующие свойства. Так что трутовик лакированный важен не только природе; он приносит пользу и для здоровья человека», — рассказала ученая Инна Сапельникова.

Трутовик лакированный

В свою очередь в Институте леса НАН Беларуси отметили, что «плодовые тела, мицелий и споры трутовика лакированного содержат около 400 различных биологически активных соединений (стероиды, жирные кислоты, протеины, пептиды, ферменты, витамины, микроэлементы и др.), которые обладают терапевтическими свойствами для борьбы с различными заболеваниями».

«Установлен широкий спектр его фармакологического действия: иммуномодулирующие, антиатеросклеротические, противовоспалительные, обезболивающие, химиотерапевтические, противоопухолевые, химио- и радиопротекторные, стимулирующие сон, антибактериальные, противовирусные (в том числе анти-ВИЧ), антиоксидантные и радикально-очищающие, омолаживающие, противоязвенные и другие свойства, а также эстрогенная активность. Трутовик лакированный признан альтернативным адъювантом при лечении лейкозов, карциномы, гепатита и диабета», — добавили там.

Характерные признаки этого гриба — эксцентрическая ножка и блестящая, как бы лакированная, неровная поверхность от ярко-красного до темно-вишневого цвета. По этим особенностям его легко можно отличить от родственного трутовика плоского и часто похожего на него в молодом возрасте трутовика окаймленного, пишет Wildlife.

На самом деле, «гриб бессмертия» довольно редко встречается в лесах, в некоторых странах его вообще занесли в Красную книгу.

Расти он предпочитает на валежной и сухостойной древесине лиственных пород, но наиболее часто встречается на крупных пнях ольхи черной и березы.

Лакированный трутовик в Столинском районе

Если вы нашли в лесу «гриб бессмертия», значит, вы очень удачливый человек :)