Поляков предупредили об исчезновении в магазинах одного популярного продукта. Что произошло?

Опубликовано: 07.11.2024 14:25 , Обновлено: 25.04.2025

За последние дни Ветеринарная инспекция Польши выявила четыре новых вспышки птичьего гриппа в регионе Великая Польша.

Птицефабрики, в которых был обнаружен вирус, должны быть полностью очищены от птиц. Представители птицеводческой отрасли уже предупредили поляков, что это повлияет на цены и наличие яиц в машинах. Речь идёт о недостаче порядка 1 млн яиц в сутки.

Болезнь начали выявлять в октябре. Под нож пошли миллионы кур. Национальная федерация производителей птицы и яиц Польши предупредила о грядущем дефиците.

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“Более миллиона яиц в день вдруг исчезли с рынка. Это гигантское количество, которое должно было ежедневно поступать в пекарни, магазины и предприятия пищевой промышленности”, - рассказали там.

В ассоциации напомнили, что хотя в Польше до недавнего времени производилось около 50 миллионов яиц в день, нынешняя система реализации такая, что ценовая политика крупных торговых сетей играет значительную роль. И из-за действий крупных сетей дефицит может возникнуть. А восстановление поголовья птиц может занять до 20 недель.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство развития и министерство активов Польши сообщили, что предприняли “дипломатические действия” относительно введения Еврокомиссией 30-процентной пошлины на импорт удобрений из Беларуси. В Минске эту информацию пока не комментировали.

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