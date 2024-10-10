В Беларуси цены за год выросли на 6%. А что с инфляцией в России, Литве и Польше?

Опубликовано: 10.10.2024 16:34 , Обновлено: 10.10.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, в стране цены за год выросли на 6%. Посмотрели, на какие товары они увеличились, а на какие, по информации ведомства, упали. Также узнали, какую инфляцию зафиксировали специалисты в России, Литве и Польше.

Как рассказали в Белстате, цены как на продовольственные, так и непродовольственные товары выросли в сентябре на 0,5%. Подорожание услуг чуть меньше - +0,3%.

Инфографика: Белстат

Вот более подробная картина:

фрукты - +4%,

обувь - +2,9%,

туристические услуги - +5,2%,

масло растительное - +1,9%,

мебель - +0,7%,

услуги культуры - +2,9%,

крупа и бобовые - +1,2%,

бытовые электротовары - +0,6%,

услуги образования - +2%,

овощи - -3,3%,

телевизоры - -0,3%,

услуги дошкольных учреждений - -8,5%.

Инфографика: Белстат

Также Белстат поделился информацией по изменениям цен за год (сентябрь 2024 года в сравнении с этим месяцем 2023-го):

продовольственные товары - +7,5%,

непродовольственные - +4,2%,

услуги - +5,6%.

Инфографика: Белстат

Есть данные от ведомства и за более продолжительный период (январь - сентябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го):

Продовольственные товары - +6,6%. Непродовольственные - +3,9%. Услуги - +6,7%.

Инфляция в России

Как передало агентство “Интерфакс” информацию Росстата, годовая инфляция в России закрепилась на уровне 8,7% в конце сентября, а с начала 2024 года цены выросли на 5,72%.

Белстат рассказал, что из продуктов подешевело в августе почти на 6%. Как изменились цены в Беларуси за год?

Инфляция в Литве

В Литве годовая инфляция в сентябре составила 0,5%, а среднегодовая — 0,9%, написал lrt.lt. Цены в первом осеннем месяце выросли на 0,3% по сравнению с августом.

“Инфляция в месячном исчислении не очень высока, но этого, вероятно, следовало ожидать. Цены начнут немного расти осенью, так как сезонные факторы вступят в силу в сентябре, когда начнутся занятия в школах и более загруженный сезон”, - сказала экономист литовского коммерческого банка Šiaulių bankas Индре Гените-Пикчене.

Инфляция в Польше

По информации Центрального статистического управления Польши, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен был на 4,9% выше по сравнению с этим же месяцем 2023-го. Как отметил портал bankier.pl, это самый высокий показатель в этом году, он почти вдвое превышает целевой показатель инфляции Национального банка Польши в 2,5%.

При этом в сравнении с августом цены в стране выросли на 0,1%.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября утвердил прогноз правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году. Посмотрели, стоит ли белорусам рассчитывать на рост доходов в ближайший год и какой уровень инфляции заложило правительство в своих расчетах.

Лукашенко утвердил план правительства по ценам и доходам белорусов в 2025 году. Какой прогноз?