В Беларуси цены за год выросли на 6%. А что с инфляцией в России, Литве и Польше?
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, в стране цены за год выросли на 6%. Посмотрели, на какие товары они увеличились, а на какие, по информации ведомства, упали. Также узнали, какую инфляцию зафиксировали специалисты в России, Литве и Польше.
Как рассказали в Белстате, цены как на продовольственные, так и непродовольственные товары выросли в сентябре на 0,5%. Подорожание услуг чуть меньше - +0,3%.
Вот более подробная картина:
- фрукты - +4%,
- обувь - +2,9%,
- туристические услуги - +5,2%,
- масло растительное - +1,9%,
- мебель - +0,7%,
- услуги культуры - +2,9%,
- крупа и бобовые - +1,2%,
- бытовые электротовары - +0,6%,
- услуги образования - +2%,
- овощи - -3,3%,
- телевизоры - -0,3%,
- услуги дошкольных учреждений - -8,5%.
Также Белстат поделился информацией по изменениям цен за год (сентябрь 2024 года в сравнении с этим месяцем 2023-го):
- продовольственные товары - +7,5%,
- непродовольственные - +4,2%,
- услуги - +5,6%.
Есть данные от ведомства и за более продолжительный период (январь - сентябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го):
- Продовольственные товары - +6,6%.
- Непродовольственные - +3,9%.
- Услуги - +6,7%.
Инфляция в России
Как передало агентство “Интерфакс” информацию Росстата, годовая инфляция в России закрепилась на уровне 8,7% в конце сентября, а с начала 2024 года цены выросли на 5,72%.
Белстат рассказал, что из продуктов подешевело в августе почти на 6%. Как изменились цены в Беларуси за год?
Инфляция в Литве
В Литве годовая инфляция в сентябре составила 0,5%, а среднегодовая — 0,9%, написал lrt.lt. Цены в первом осеннем месяце выросли на 0,3% по сравнению с августом.
“Инфляция в месячном исчислении не очень высока, но этого, вероятно, следовало ожидать. Цены начнут немного расти осенью, так как сезонные факторы вступят в силу в сентябре, когда начнутся занятия в школах и более загруженный сезон”, - сказала экономист литовского коммерческого банка Šiaulių bankas Индре Гените-Пикчене.
Инфляция в Польше
По информации Центрального статистического управления Польши, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен был на 4,9% выше по сравнению с этим же месяцем 2023-го. Как отметил портал bankier.pl, это самый высокий показатель в этом году, он почти вдвое превышает целевой показатель инфляции Национального банка Польши в 2,5%.
При этом в сравнении с августом цены в стране выросли на 0,1%.
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