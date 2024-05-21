В налоговой объяснили, какие зарплаты белорусов могут стать поводом для камеральной проверки. Когда могут прийти и к родственникам?

Опубликовано: 21.05.2024 14:02 , Обновлено: 21.05.2024

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский во вторник, 20 мая, рассказал, какие зарплаты могут заинтересовать налоговые органы и стать поводом для камеральной проверки рядового белоруса. По его словам, в некоторых случаях налоговые органы могут обратиться даже к родственникам проверяемого.

Об особенностях камеральных проверок Ковалевский рассказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Национальный пресс-центр. По словам представителя МНС, за прошлый год в результате подобных проверок белорусам пришлось доплатить в бюджет дополнительно 29 млн рублей подоходного налога.

[info_b]Под камеральной проверкой физлиц в МНС понимают индивидуальное сопоставление расходов и доходов человека на основании имеющихся в налоговом органе документов или информации о полученных им доходах из разных источников и понесенных расходах. Как правило, для проверки берут данные за последние 10 полных календарных лет, но в некоторых случаях этот период могут увеличить.[/info_b]

Как пояснил Ковалевский, не удалось объяснить превышение своих расходов над доходами за последние 10 лет в ходе прошлогодних камеральных проверок почти 2,5 тыс. белорусов. Общая сумма их превышений расхода над доходами составила порядка 102 млн рублей.

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Виной тому, по мнению представителя налогового ведомства, в том числе является и практика так называемых “серых” зарплат. По словам Ковалевского, именно небольшая номинальная зарплата в организации может послужить поводом для камеральной проверки.

“К примеру, есть коммерческая организация, активно действующая, занимающаяся, условно, торговлей, с большим штатом сотрудников, но все почему-то готовы в ней работать за 600-700 рублей в городе Минске. Но это нонсенс”, - объяснил представитель налоговой.

Он отметил, что при нынешнем уровне затрат на коммунальные платежи и прочие ежемесячные расходы, которые неизбежны для каждой семьи, “за такие деньги прожить официально сложновато”. Когда же работники при такой зарплате позволяют себе “дорогостоящее имущество” или “престижный автомобиль”, это, по словам Ковалевского, может послужить сигналом для налоговой.

При этом списать разницу расходов и доходов на дорогостоящие подарки родственников, как отметил представитель МНС, не получится: в этом случае налоговые органы могут придти и к “дарителям” и попросить их подтвердить слова о передаче денег или ценных подарков.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале мая этого года Министерство по налогам и сборам изменило критерии камеральных проверок физических лиц из-за превышения расходов над доходами. Минимальный порог превышения, который может послужить причиной соответствующей проверки, повысили.

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