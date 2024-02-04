За какими следят? В налоговой рассказали, когда переводы белорусов с карты на карту – это скрытые доходы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.02.2024 13:46 , Обновлено: 04.02.2024

Когда нужно передать кому-то деньги, перевод с одной банковской карты на другую очень удобен. Но такими операциями вполне могут заинтересоваться налоговые инспекторы – расценить их как скрытые доходы. В каких случаях это возможно?

По словамналогового консультанта, у налоговой инспекции нет постоянного доступа к информации по банковским счетам физических лиц, «и за каждым переводом с карты на карту там не следят». Поэтому обычным гражданам не нет нужды беспокоиться по поводу разовых операций, например, когда переводят какую-то сумму на карту родственникам или друзьям. Однако по действующему законодательству налоговая может инициировать камеральную проверку.

[inf]Камеральная проверка – это проверка, которую устраивает налоговая инспекция на предмет корректности в «бумажном» вопросе – как налогоплательщик заполняет налоговую отчетность, когда ее предоставляет и все ли положенные графы своевременно заполняются. Для этого поднимается документальная база, которую плательщик поставлял за конкретный период, и та, что имеется у инспекции. Проверяют также ордера, квитанции, чеки и сопоставляют заявленное с имеющимися данными. О такой ревизии не предупреждают официальным уведомлением.[/inf]

Лукашенко поручил вернуть белорусским предпринимателям часть уплаченных налогов. Но не всем

В случае сомнений в соответствии доходов и расходов человека, инспектор направит в банк запрос о предоставлении информации по приходно-расходным операциям. На этом этапе видны все операции по карте, и заподозрить проверяемого в получении незаконного дохода могут в следующих случаях: регулярные поступления фиксированных сумм;

регулярные поступления от одних и тех же физических лиц;

массовые частые переводы от граждан, ИП и организаций.

«Такие переводы часто расцениваются как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, и разубедить налоговых инспекторов в этом будет сложно», – пояснил консультант.

[inf]По статье 243 УК РБ, уклонение от уплаты налогов, сборов путем сокрытия , умышленного занижения налоговой базы, уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.

То же деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – уже до пяти лет ограничением свободы или лишение свободы до семи лет со штрафом. А если в особо крупном размере – лишение свободы до 12 лет со штрафом.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о повышении ставок подоходного налога, который обязаны платить физические лица, сдающие жильё или нежилые помещения в долгосрочную аренду другим физлицам. По новым ставкам белорусы обязаны платить налоги уже с февраля 2024 года.

МНС предупредило о повышении налога за сдачу квартир. Сколько придётся доплатить белорусам с 1 февраля?